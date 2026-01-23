Pago del décimo tercer mes a servidores públicos será entregado en febrero

El primer pago del décimo tercer mes para los servidores públicos en Panamá será entregado el 20 de febrero, según el calendario oficial de pagos publicado por la Contraloría General de la República.

Este desembolso corresponde al primer trimestre del año y representa un ingreso adicional para miles de funcionarios del Estado, quienes suelen destinarlo a gastos del hogar, compromisos financieros o ahorro.

Contenido relacionado: Servidores públicos cobran a partir de la próxima semana: estos son los días de pago

¿Qué ocurre con el sector privado?

Décimo tercer mes - Servidores públicos - Pagos TReporta

En el caso de los trabajadores del sector privado, el pago del décimo tercer mes se realizará durante el mes de abril, conforme a lo establecido en la normativa laboral vigente.

La legislación panameña establece fechas diferenciadas para el pago de este beneficio, dependiendo del sector al que pertenezca el trabajador.

¿Qué es el décimo tercer mes?

El décimo tercer mes es un beneficio laboral obligatorio que reciben todos los trabajadores formales en Panamá. Fue creado mediante el Decreto de Gabinete N.° 221 de 1971 y reglamentado por el Decreto N.° 19 de 1973, con el propósito de brindar un alivio económico adicional y apoyar los gastos familiares a lo largo del año.

Este beneficio se paga en tres partidas anuales, correspondientes a los períodos acumulados de trabajo, y forma parte de los derechos laborales establecidos en la legislación nacional.