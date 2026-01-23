Chilibre: consternación por fallecimiento de bebé tras caer en tanque de agua

La comunidad de Chilibre vive momentos de dolor y tristeza tras la muerte de una bebé de nueve meses, ocurrida al caer en un tanque de reserva de agua en el sector de Las Albinas, en Panamá Norte.

De acuerdo con la información preliminar, familiares se percataron del incidente y trasladaron de inmediato a la menor a un centro de salud cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico por reanimarla, la bebé llegó sin signos vitales. El hecho ha generado tristeza e impacto entre los residentes del área.

El Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este lamentable suceso y determinar posibles responsabilidades.

Autoridades hacen llamado de atención tras muerte de bebé

Sobre este tipo de incidentes, el director regional de Salud de Panamá Norte, Algis Torres, lamentó lo ocurrido e hizo un llamado urgente a los familiares para extremar las medidas de cuidado, especialmente con niños pequeños que comienzan a dar sus primeros pasos. Advirtió que en muchas comunidades se almacenan grandes cantidades de agua en tinas o tanques de baja altura, lo que representa un riesgo constante de ahogamiento.

Torres también alertó sobre otros peligros presentes en áreas rurales, como las letrinas, donde ya se han registrado casos similares. Indicó que en varias ocasiones, la rápida reacción de los familiares ha evitado tragedias mayores.

Comunidad de Las Albinas Comunidad de Las Albinas. TReporta

Durante un recorrido por la comunidad de Las Albinas, se constató que se trata de un área bastante alejada, con vías en mal estado que dificultan el acceso y el traslado oportuno hacia centros de atención médica. Los centros de salud más cercanos se encuentran en Chilibre y Calmitillo.

El director regional explicó que los centros de salud de Panamá Norte operan de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 11:00 p.m., y los fines de semana de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., mientras se evalúan posibles ajustes de horario, sujetos a la disponibilidad de recursos.