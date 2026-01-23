Pagos de beca, IFARHU: Gobierno garantiza estudios a 132 estudiantes de medicina becados

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud (Minsa) y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( Ifarhu ) , asumió el compromiso de brindar una respuesta definitiva a la situación de 132 estudiantes de medicina vinculados a programas de becas, garantizando la continuidad de sus estudios universitarios.

El anuncio se dio tras una reunión con universidades privadas, en la que se acordaron mecanismos para evitar interrupciones en la formación académica de los futuros profesionales de la salud.

Revisión individual de expedientes

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, informó que el Minsa, en coordinación con el Ifarhu, revisará cada expediente de forma individual, con el objetivo de obtener los refrendos de la Contraloría General de la República y asegurar que los estudiantes puedan continuar sus estudios sin contratiempos.

image

Zambrano Chang destacó que se cuenta con el respaldo de las universidades involucradas, lo que permitirá a los estudiantes matricularse y seguir su formación profesional.

“El Ministerio de Salud está cooperando de manera estrecha con el Ifarhu. Se han realizado varias reuniones para la sustentación de los documentos necesarios, con el objetivo de obtener los refrendos correspondientes ante la Contraloría General, conforme a los parámetros establecidos”, señaló. “El Ministerio de Salud está cooperando de manera estrecha con el Ifarhu. Se han realizado varias reuniones para la sustentación de los documentos necesarios, con el objetivo de obtener los refrendos correspondientes ante la Contraloría General, conforme a los parámetros establecidos”, señaló.

El viceministro reiteró a los estudiantes que su situación será resuelta y que sus estudios no se verán interrumpidos, gracias al trabajo conjunto entre el Estado, el Ifarhu y las casas de estudio.

Ifarhu dará seguimiento a cada caso

Por su parte, el director del Ifarhu, Carlos Godoy, aseguró que la institución mantiene el seguimiento a las obligaciones asumidas por el Estado, garantizando el cumplimiento de los beneficios otorgados a los estudiantes.

image

Godoy explicó que el estatus de cada alumno será evaluado de manera individual, ya que cada expediente presenta una situación distinta. Añadió que, en la medida en que los recursos lo permitan, se procederá a poner al día las obligaciones financieras con las universidades privadas involucradas.

“Son 132 estudiantes de cuatro universidades particulares, correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024. Nuestro compromiso es cumplir con un debido proceso y honrar, en el menor tiempo posible, cada una de las obligaciones”, subrayó. “Son 132 estudiantes de cuatro universidades particulares, correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024. Nuestro compromiso es cumplir con un debido proceso y honrar, en el menor tiempo posible, cada una de las obligaciones”, subrayó.

Las autoridades reiteraron su disposición de mantener una comunicación abierta con los estudiantes y reafirmaron que la educación y la formación de futuros médicos constituyen una prioridad nacional, especialmente para fortalecer el sistema de salud del país.