Olmedo Núñez relata su cautiverio como preso político en Venezuela

El marino panameño Olmedo Javier Núñez, quien permaneció detenido en Caracas, Venezuela y fue considerado preso político, ofreció detalles del cautiverio que vivió antes de lograr su liberación y regresar a Panamá.

Núñez relató que durante su detención permaneció encapuchado, con la cabeza cubierta de forma constante, y que escuchaba con frecuencia el sonido de aviones, lo que aumentaba su temor. Indicó que en múltiples ocasiones temió por su vida, especialmente por la presión psicológica a la que fue sometido.

Según su testimonio, el 16 de enero fue informado de que sería liberado. Posteriormente, fue trasladado a otro recinto, donde lo sentaban en una silla pegada a la pared y, al momento de dormir, solo contaba con una colchoneta en el suelo. Antes de su salida, fue rapado y le cortaron completamente la barba.

El día de la liberación en Venezuela

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2014782671633743976?s=20&partner=&hide_thread=false "Todavía queda parte de la tripulación... ojalá todos puedan lograr su libertad, yo estoy aquí pero solamente un 50%, porque la lucha es de todos", expresó el marino panameño Olmedo Javier Núñez, a su llegada a Panamá, luego de pasar varios meses encarcelado en Venezuela. https://t.co/Jn3S5ooiHb pic.twitter.com/NyfEgRBpmC — Telemetro Reporta (@TReporta) January 23, 2026

Núñez señaló que el 21 de enero, alrededor de las 3:00 de la tarde, fue sacado de un recinto y trasladado desde una base militar, momento en el que finalmente se concretó su liberación. Confesó que la noticia lo tomó por sorpresa, luego de meses de incertidumbre.

Durante su reclusión, indicó que compartió espacio con personas de otras nacionalidades, entre ellos colombianos, rumanos y ciudadanos de otros países, a quienes envió un mensaje de fortaleza y esperanza.

También reveló que algunos de sus compañeros, afectados por la presión, intentaron atentar contra su vida, y que él mismo, en un momento de agotamiento extremo, dejó de comer.

Hoy, asegura sentirse feliz y agradecido, ya que podrá reencontrarse con su esposa y sus hijos.

Núñez expresó su agradecimiento a la Cancillería de Panamá por el acompañamiento y las gestiones realizadas para lograr su liberación.

Cancillería: “Siempre fue una prioridad”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2014782481145401686?s=20&partner=&hide_thread=false El canciller de Panamá, @javierachapma, ofrece declaraciones sobre la llegada del marino panameño Olmedo Javier Núñez tras su liberación en Venezuela: “estamos muy contentos como país por su regreso luego de una pesadilla. Hay que destacar que siempre fue una prioridad de parte… pic.twitter.com/I0G3qrlq6I — Telemetro Reporta (@TReporta) January 23, 2026

Por su parte, el canciller Javier Martínez-Acha (nota: ajustar apellido si el medio lo requiere) manifestó su satisfacción por el desenlace del caso, al que calificó como el final de una pesadilla.

“Siempre fue una prioridad que Olmedo estuviera libre, y hoy tenemos un final muy feliz”, expresó el canciller, quien destacó que se contó con el apoyo del cuerpo diplomático de varios países, entre ellos Catar y Estados Unidos, así como la presión ejercida por diversos embajadores. “Siempre fue una prioridad que Olmedo estuviera libre, y hoy tenemos un final muy feliz”, expresó el canciller, quien destacó que se contó con el apoyo del cuerpo diplomático de varios países, entre ellos Catar y Estados Unidos, así como la presión ejercida por diversos embajadores.

El canciller indicó además que se están evaluando las alternativas legales, ya que Núñez podría iniciar un proceso por la presunta violación de sus derechos humanos, y aseguró que Panamá lo respaldará.

Asimismo, adelantó que, en el plano diplomático, Panamá exigirá junto a otros países la liberación de todos los presos políticos.