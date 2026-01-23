Olmedo Núñez regresa a Panamá tras ser liberado en Venezuela

El marino panameño Olmedo Javier Núñez regresó a Panamá tras haber sido liberado en Venezuela , donde permanecía detenido desde junio de 2025 y era considerado por las autoridades panameñas como preso político. El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó su retorno al país mediante un mensaje publicado en su cuenta de X :

“De regreso a casa nuestro compatriota Núñez. Bienvenido a su patria. ¡Adelante!”, escribió el mandatario.

Por su parte, la Cancillería de Panamá informó oficialmente sobre la liberación del connacional, destacando que se realizaron gestiones diplomáticas para lograr su retorno seguro al país.

Olmedo Núñez se desempeñaba como encargado del mantenimiento de motores de la embarcación Guaiquerí N35. Fue arrestado junto al resto de la tripulación luego de que el barco fuera interceptado por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mientras navegaba en la zona económica exclusiva de Venezuela.

Desde su detención, el caso generó preocupación en Panamá y fue seguido de cerca por las autoridades nacionales, que insistieron en la condición de Núñez como ciudadano panameño privado de libertad en un contexto político y diplomático complejo.

Hasta el momento, no se han ofrecido mayores detalles sobre las condiciones de su liberación ni sobre el estatus del resto de la tripulación involucrada en el incidente.