Panamá Nacionales -  23 de enero de 2026 - 10:27

Suspenden audiencia del caso Odebrecht por ausencia de defensa

La jueza Baloísa Marquínez suspendió la audiencia del caso Odebrecht por la ausencia de la defensa de un imputado. El proceso continuará el lunes 26 de enero.

Noemí Ruíz
La jueza Baloísa Marquínez ordenó la suspensión de la sesión de este jueves en la audiencia correspondiente al caso Odebrecht, debido a la ausencia de la defensa legal de uno de los imputados. Ante esta situación, el tribunal determinó que la diligencia judicial se reanude el próximo lunes 26 de enero, a partir de las 8:30 de la mañana.

El proceso forma parte de uno de los casos de mayor relevancia judicial en Panamá, vinculado a presuntos delitos relacionados con sobornos y contratos de obras públicas, por lo que su desarrollo continúa siendo seguido de cerca por la opinión pública.

Hasta el momento, no se han ofrecido mayores detalles sobre las razones de la inasistencia ni si se aplicarán medidas adicionales para garantizar la continuidad del proceso en la próxima fecha programada.

