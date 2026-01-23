Panamá Nacionales -  23 de enero de 2026 - 15:23

Asamblea Nacional: inicia evaluación de 21 aspirantes al cargo de subcontralor de la República

La Comisión de Credenciales analiza los perfiles presentados para definir cuáles cumplen los requisitos y avanzar hacia la elección en la Asamblea Nacional.

Asamblea Nacional de Panamá.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Asamblea Nacional dio inicio formal al proceso de evaluación para escoger al próximo subcontralor de la República, tras la postulación de 21 aspirantes que entregaron su documentación ante la Comisión de Credenciales.

Asamblea Nacional: comisión analiza requisitos y hojas de vida

Los diputados de la Comisión de Credenciales se encuentran revisando las hojas de vida de los 21 aspirantes al cargo de subcontralor de la República, con el objetivo de verificar que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente. Esta fase corresponde al análisis técnico previo, antes de que los nombres sean remitidos al Pleno Legislativo.

contraloriageneraldelarep.jpg
Contraloría General de la República.

El subcontralor cumple un rol clave dentro de la Contraloría General de la República, ya que asiste o reemplaza al contralor durante sus ausencias y participa activamente en la fiscalización del uso de los fondos públicos, así como en el control previo y posterior del gasto del Estado.

Según explicó el diputado Ernesto Sedeño, integrante de la Comisión de Credenciales, esta etapa de revisión concluye esta semana. De coincidir los comisionados en que los aspirantes cumplen con los requisitos, el paquete completo será enviado al Pleno para continuar el trámite.

Pleno definirá fecha y mecanismo de elección

Una vez los nombres lleguen al Pleno Legislativo, corresponderá a la directiva de la Asamblea Nacional establecer la fecha de la elección. En este periodo, los aspirantes podrán sostener acercamientos con los diputados, ya que cada candidatura debe ser postulada formalmente por un legislador.

No se han definido entrevistas ni preguntas preestablecidas, por lo que cada diputado podrá evaluar libremente a los aspirantes. Entre los aspectos de interés destacan la capacidad de trabajo en equipo, la visión de fiscalización y propuestas innovadoras para fortalecer la Contraloría.

