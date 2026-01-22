Asamblea Nacional aprueba en tercer debate el proyecto de ley Salud 24/7

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley Salud 24/7, una iniciativa que plantea la ampliación de los horarios de atención en los centros de salud a nivel nacional, con base en las proyecciones del Ministerio de Salud (MINSA).

Tras su aprobación, el proyecto queda a la espera de la sanción del presidente de la República, José Raúl Molino. Aunque la propuesta generó controversia desde su presentación, diputados aseguraron que se han mantenido conversaciones con el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien ha manifestado su respaldo a la iniciativa avalada por el Órgano Legislativo.

Asamblea Nacional: ajustes y alcance de la ley

El diputado proponente, Betserai Richards, explicó que el proyecto fue ajustado siguiendo recomendaciones técnicas del MINSA. Aunque inicialmente se contemplaba una extensión de horarios hasta las 7:00 p.m., el texto final deja abierta la posibilidad de que algunos centros atiendan incluso hasta las 9:00 p.m., dependiendo de la demanda.

Implementación tras la sanción

Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, Edwin Vergara, indicó que una vez sancionada la ley, corresponderá al MINSA definir qué centros ampliarán sus horarios, priorizando aquellos con mayor afluencia de usuarios.

De concretarse la sanción presidencial, la ley Salud 24/7 comenzará a implementarse de forma progresiva en beneficio de la población.