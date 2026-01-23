Panamá Nacionales -  23 de enero de 2026 - 08:49

Diputados cuestionan a la Contraloría por reducir a 1 mil dólares el límite del refrendo en San Miguelito

La reducción del límite de refrendo de la Alcaldía de San Miguelito por la Contraloría genera críticas en la Asamblea. Diputados hablan de persecución política.

Reducción por la Contraloría a San Miguelito

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La decisión de la Contraloría General de la República de reducir de 50 mil dólares a mil dólares el límite de refrendo de la Alcaldía de San Miguelito ha generado fuertes cuestionamientos en la Asamblea Nacional, donde varios diputados calificaron la medida como una “persecución política”.

El diputado Roberto Zúñiga criticó la actuación de la entidad fiscalizadora y aseguró que la reducción del monto constituye un acto de mala fe, que afecta directamente la gestión municipal.

“Esto es persecución política y un acto de mala fe para estrangular las acciones que pueda realizar la alcaldesa Irma Hernández en su distrito”, expresó Zúñiga, al tiempo que cuestionó el rol fiscalizador de la Contraloría. “Esto es persecución política y un acto de mala fe para estrangular las acciones que pueda realizar la alcaldesa Irma Hernández en su distrito”, expresó Zúñiga, al tiempo que cuestionó el rol fiscalizador de la Contraloría.

Reducción por la Contraloría: Camacho responde y pide denuncias formales

Ante estas declaraciones, el diputado Luis Eduardo Camacho respondió a Zúñiga y le solicitó que, si tiene conocimiento de supuestos casos de coima o corrupción, acuda a las instancias correspondientes y presente las denuncias formales.

Camacho defendió el papel de la Contraloría como entidad encargada de la fiscalización del uso de los fondos públicos y sostuvo que las acusaciones deben sustentarse con pruebas.

Reacciones en la Asamblea Nacional

El tema provocó reacciones entre varios diputados, quienes coincidieron en señalar que la medida de la Contraloría limita la capacidad operativa de la Alcaldía de San Miguelito y podría afectar la ejecución de proyectos y servicios en el distrito.

La reducción del límite de refrendo, de 50 mil dólares a mil dólares, continúa generando debate político, mientras se espera un pronunciamiento oficial más amplio por parte de la Contraloría General de la República sobre los criterios utilizados para adoptar esta decisión.

