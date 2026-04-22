Contraloría aclara caso de funcionarios de la Asamblea Nacional con licencia sin sueldo

La Contraloría General de la República respondió este miércoles a la denuncia interpuesta por diputados de la bancada Vamos, quienes señalaron que a 39 funcionarios de la Asamblea Nacional se les impuso una licencia sin sueldo sin previa solicitud.

Al respecto, la entidad aclaró que, tras los procesos de verificación iniciados en la segunda quincena de marzo, únicamente siete funcionarios mantienen actualmente la suspensión de sus pagos. Según la Contraloría, el resto del personal ha recibido sus salarios con regularidad, incluyendo la primera quincena de abril.

No obstante, la institución advirtió que la medida de licencia sin sueldo por investigación se aplicará formalmente a partir de la segunda quincena de abril para todos los funcionarios que se encuentren bajo evaluación, de acuerdo con el marco normativo vigente.

"A partir de la segunda quincena de abril, la medida de licencia sin sueldo por investigación será la aplicada de manera formal, conforme a lo establecido en el marco normativo vigente, extendiéndose a los funcionarios bajo evaluación", indicó la entidad.

Una vez concluidas las verificaciones, los casos que no cuenten con sustento serán remitidos a las instancias correspondientes para determinar sus responsabilidades, finalizó la Contraloría en un comunicado oficial.