EE.UU. dona lanchas al MINSEG para reforzar la seguridad del Canal de Panamá

El Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) entregó a Panamá una donación de cuatro lanchas inflables semirrígidas, valoradas en 1.5 millones de dólares, con el objetivo de fortalecer la vigilancia fluvial y portuaria y reforzar la seguridad del Canal de Panamá.
Las embarcaciones fueron donadas por el Comando Sur de Estados Unidos y pasarán a reforzar las capacidades operativas del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).
Refuerzo a la vigilancia y combate al crimen transnacional
De acuerdo con las autoridades, las lanchas permitirán mejorar la vigilancia marítima, la interdicción y la respuesta operativa en ríos, costas y accesos estratégicos al Canal, una infraestructura clave para el comercio mundial.
Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, la donación da continuidad a la cooperación ampliada en materia de seguridad entre Estados Unidos y Panamá, fortaleciendo de manera directa la capacidad del Ministerio de Seguridad Pública para proteger infraestructura crítica y combatir organizaciones criminales transnacionales, especialmente vinculadas al narcotráfico.
Declaraciones del embajador de EE.UU.
El embajador Kevin Marino Cabrera destacó que las nuevas embarcaciones incrementarán de forma significativa la capacidad operativa panameña.
Añadió que esta cooperación fortalece los esfuerzos conjuntos para proteger el Canal de Panamá, desarticular redes de narcotráfico y promover la estabilidad regional.
“Los hombres y mujeres de Aeronaval están en la primera línea de este trabajo diario. Su profesionalismo, dedicación y valentía son el escudo que protege las costas de Panamá y su vital comercio marítimo”, subrayó.
Cooperación estratégica bilateral
Las autoridades resaltaron que esta donación refuerza la relación estratégica entre Panamá y Estados Unidos, reafirmando su compromiso conjunto con la seguridad regional, la lucha contra el narcotráfico y la defensa del Canal de Panamá, considerado un activo estratégico de alcance global.