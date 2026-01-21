Trump respalda a Delcy Rodríguez y confirma su visita a Washington tras la captura de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , tiene previsto visitar Washington luego de la captura y deposición del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, informó este miércoles un funcionario de la Casa Blanca, sin detallar fechas ni agenda oficial.

WhatsApp Image 2026-01-21 at 12.12.58 PM Donald Trump en el Foro Económico Mundial en Davos. Cortesía

Respaldo de Trump al gobierno interino de Delcy Rodríguez

El anuncio ocurre días después de una reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, a quien el mandatario ha excluido, por ahora, del proceso de transición política en Venezuela al considerar que no cuenta con apoyos suficientes.

Trump ha manifestado su respaldo al nuevo gobierno encabezado por Rodríguez, asegurando que opera bajo la tutela de su administración y que cumple con las exigencias de Washington, entre ellas el acceso al sector petrolero venezolano y el envío de millones de barriles de crudo hacia Estados Unidos. Durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario calificó la cooperación como “muy buena” y afirmó que los líderes venezolanos han actuado de forma “muy, muy listos”.

maria corina machado - EFE EFE

Petróleo, cooperación y tensiones políticas

Según Trump, Venezuela podría generar en los próximos seis meses más ingresos petroleros que en los últimos 20 años, aunque la Agencia Internacional de la Energía (AIE) expresó dudas sobre la posibilidad de recuperar niveles históricos de producción debido a la complejidad del crudo extrapesado.

Rodríguez anunció el ingreso de 300 millones de dólares producto de la venta de petróleo venezolano gestionada por Estados Unidos, recursos que, según indicó, serán destinados a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

Machado, por su parte, sostuvo que el gobierno interino no representa al pueblo venezolano, aunque expresó confianza en que se alcance una transición ordenada. Trump afirmó que podría involucrarla “de alguna manera” en el futuro político del país.