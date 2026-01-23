Tragedia en Veraguas: hombre de 49 años muere por ahogamiento en Atalaya

Un hecho lamentable se registró en la provincia de Veraguas , donde un hombre perdió la vida tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza mientras se encontraba en el río Sábalo, en la comunidad de Corralillos. El incidente ocurrió cuando el ciudadano compartía junto a sus familiares en medio de la temporada en la que numerosas personas acuden a ríos y balnearios.

La víctima de este hecho era de unos 49 años.

Incidente ocurrió ante familiares y bañistas

De acuerdo con la información preliminar, la víctima, de unos 49 años, se encontraba realizando actividades recreativas en el río cuando, aparentemente, resbaló y se golpeó la cabeza contra las rocas, falleciendo en el lugar. El hecho se produjo ante la presencia de familiares, incluidos nietos, así como otros bañistas que se encontraban en el sitio.

Este caso se convierte en el tercer fallecimiento por inmersión registrado en lo que va del año en la provincia de Veraguas, según datos de las autoridades.

Autoridades reiteran llamado a la prevención

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) reiteró el llamado a extremar las medidas de precaución, especialmente en ríos caudalosos donde las rocas y corrientes pueden representar un alto riesgo. Además, se advirtió que en el sector de la Cordillera, al norte de la provincia y colindante con la comarca Ngäbe Buglé, persisten lluvias debido a fuertes vientos, lo que provoca crecidas repentinas en ríos como el Santa María, Cobre y San Pablo.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar actividades recreativas en ríos durante estos días. El levantamiento del cuerpo fue realizado por el Ministerio Público en conjunto con la Personería correspondiente del distrito de Atalaya.