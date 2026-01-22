Joven de 19 años muere por ahogamiento en el distrito de Chepo

Un joven de 19 años perdió la vida por ahogamiento en el distrito de Chepo, informaron las autoridades la noche de este miércoles. El cuerpo sin vida fue ubicado pasadas las 9:00 p.m., luego de varias horas de labores de búsqueda y rescate realizadas por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en conjunto con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

Joven de 19 años muere ahogado en el distrito de Chepo

Un joven de 19 años perdió la vida por ahogamiento en el distrito de Chepo.

Su cuerpo sin vida fue ubicado pasadas las 9:00 p.m. tras labores de búsqueda desarrolladas por el Senafront y el Cuerpo de Bomberos.



Su cuerpo sin vida fue ubicado pasadas las 9:00 p.m. tras labores de búsqueda desarrolladas por el Senafront y el Cuerpo de Bomberos. pic.twitter.com/hc0201bWfK — Telemetro Reporta (@TReporta) January 22, 2026

De acuerdo con los primeros informes, el operativo se activó tras el reporte de la desaparición del joven, lo que dio inicio a un despliegue de personal especializado en la zona. Una vez localizado el cuerpo, se procedió a notificar a las autoridades correspondientes para el levantamiento y los trámites legales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de precaución al ingresar a ríos, quebradas o áreas acuáticas, especialmente durante horas nocturnas o en zonas no habilitadas, para prevenir este tipo de tragedias.