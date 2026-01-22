Panamá Nacionales -  22 de enero de 2026 - 12:58

Servidores públicos cobran a partir de la próxima semana: estos son los días de pago

El MEF y la Contraloría publicaron el calendario de pago a servidores públicos en enero 2026. Consulta aquí los días según cada institución.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República dieron a conocer el calendario oficial de pago de salarios para los servidores públicos, correspondiente al primer semestre de 2026. El anuncio tiene como objetivo facilitar la planificación financiera de los funcionarios del Estado, especialmente de cara a los gastos de inicio de año.

Fechas de pago a servidores públicos– Enero 2026

Martes 27 de enero

Recibirán su salario los servidores públicos de:

  • Sistema Penal Acusatorio
  • Ministerio de Educación (MEDUCA)
  • Policía Nacional

Miércoles 28 de enero

Corresponde el pago a los funcionarios de:

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General de la República
  • Presidencia de la República
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Ministerio de Cultura
  • Ministerio de la Mujer
  • Defensoría del Pueblo
Jueves 29 de enero

Cobrarán sus salarios los servidores públicos de:

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas

Recomendación a los funcionarios

El MEF y la Contraloría recomendaron a los servidores públicos verificar cuidadosamente la fecha que les corresponde, de acuerdo con el calendario oficial, para realizar una adecuada planificación financiera y evitar contratiempos.

