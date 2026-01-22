Renuncia Milena Gómez, gerente educativa del ITSE por falta de certeza jurídica

La gerente educativa del Instituto Técnico Superior Especializado ( ITSE ), Dra. Milena Gómez Cedeño, presentó su renuncia irrevocable al cargo, argumentando la falta de certeza jurídica, el debilitamiento de la autonomía académica y administrativa y una serie de decisiones recientes del Consejo Directivo que, a su juicio, comprometen la institucionalidad del centro de estudios.

En una carta dirigida al Consejo Directivo del ITSE, Gómez Cedeño explicó que su cargo fue obtenido mediante concurso público de méritos para el período 2021–2025, el cual fue extendido hasta 2029 tras procesos formales de evaluación de desempeño, resultados e impacto institucional, debidamente aprobados por ese mismo órgano colegiado.

No obstante, señaló que desde octubre de 2025 se produjeron diversas situaciones de tensión, entre ellas la imposición de vacaciones forzadas y una separación de hecho del cargo, ratificada posteriormente por el Consejo Directivo. Aunque en una resolución previa dicho órgano indicó que estas medidas no constituían una afectación al cargo ni un menoscabo de derechos, la exgerente cuestionó la posterior aprobación y publicación en Gaceta Oficial de una reforma al Estatuto del ITSE.

Reformas aprobadas en el ITSE representan "pérdida de confianza"

La reforma, aprobada el pasado 19 de enero, incorporó la “pérdida de confianza” como causal de remoción del Gerente Educativo, aun cuando la titular del cargo se encontraba ausente. Según Gómez Cedeño, esta modificación transforma en la práctica un cargo técnico y de período fijo en uno de libre designación y remoción, lo que genera riesgos en términos de seguridad jurídica, estabilidad organizacional, previsibilidad e independencia técnica.

Pese a este contexto, la exfuncionaria destacó los principales logros de su gestión, entre ellos el crecimiento de la matrícula de 800 a más de 4,000 estudiantes en cuatro años; la creación de cinco nuevas carreras; la consolidación de estructuras de gobernanza y reglamentos inexistentes al inicio de su administración; así como el reconocimiento del ITSE por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como una de las instituciones del país premiadas por su Presupuesto Basado en Resultados.

Fortalecimiento de alianzas estratégicas

Asimismo, resaltó el fortalecimiento de alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales como el Canal de Panamá, COPA Airlines, CAF, UNESCO y el Tecnológico de Monterrey, además de la firma de más de 170 convenios de cooperación y un impacto directo en la empleabilidad, con cerca del 80% de los egresados accediendo a empleos de calidad.

Gómez Cedeño también subrayó que durante su gestión promovió activamente los procesos de auditoría interna, externa y de la Contraloría General de la República, sin que hasta la fecha se hayan identificado hallazgos que comprometan su administración.

Finalmente, expresó su agradecimiento al equipo humano del ITSE, a la comunidad académica, al sector productivo aliado y, especialmente, a los estudiantes, a quienes calificó como el centro y la razón de su gestión. Copia de la carta fue remitida al presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero.