ITSE niega solicitud de renuncia a la rectora Milena Gómez y confirma que está de vacaciones

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Técnico Superior Especializado ( ITSE ), Gabriel Diez, negó que se le haya solicitado la renuncia a la rectora de la entidad, la licenciada Milena Gómez; sin embargo, afirmó que se acordó que tomaría algunas semanas de vacaciones.

El receso de la rectora surge en medio de la auditoría interna que realiza la Contraloría General de la República en el ITSE. Por esta razón, el Consejo Directivo decidió que Gómez no estuviera presente durante el proceso.

“Nosotros no tenemos indicios de ningún mal manejo. Nosotros no podemos decir nada en contra de la licenciada Gómez", aseguró Diez.

Agregó que sí existieron diferencias entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el ITSE; no obstante, estas ya fueron aclaradas.

Diez reiteró que no se está exigiendo la renuncia de la rectora. "Nosotros lo que hicimos fue enviarla de vacaciones, 60 días prorrogables (...) ella tenía 120 días de vacaciones acumuladas, lo cual tampoco es buena práctica. Eso es lo que se ha hecho".