Béisbol Juvenil 2026: resultados del miércoles 21 de enero, grandes palizas, próximos partidos

La jornada del miércoles dejó marcadores abultados en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, mientras este jueves se juegan grandes enfrentamientos.

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 sigue subiendo de intensidad y este miércoles 21 de enero dejó una jornada cargada de ofensiva, resultados amplios y señales claras de cuáles equipos llegan con mayor ritmo competitivo. A medida que avanza el torneo, cada juego empieza a pesar más en la lucha por la clasificación.

Béisbol Juvenil 2026: resultados del miércoles 21 de enero

Panamá Metro fue el gran protagonista de la fecha al imponerse de manera contundente 15 carreras por 3 ante Herrera en el estadio Rod Carew, en un partido donde la ofensiva capitalina marcó diferencias desde temprano. En Changuinola, Bocas del Toro dominó 11-1 a Darién en el estadio Calvin Byron, mostrando solidez tanto en el montículo como a la ofensiva.

En otros encuentros, Coclé venció 6-1 a Chiriquí en el estadio Kenny Serracín, mientras que Panamá Oeste superó 5-1 a Los Santos en el Roberto Hernández. Por su parte, Chiriquí Occidente derrotó 9-1 a Colón en el estadio Glorias Deportivas Baruenses y Veraguas se impuso 9-3 a Panamá Este en el estadio Omar Torrijos, consolidando su buen arranque en el torneo.

Tabla de posiciones: así va la temporada

La tabla del Béisbol Juvenil 2026 comienza a romperse. Panamá Oeste impone su dominio y se perfila como serio aspirante al título, con Coclé pisándole los talones y Panamá Este sosteniéndose entre los primeros, aunque aún debe afirmarse ante rivales directos.

En la zona media, Chiriquí, Chiriquí Occidente y Panamá Metro protagonizan una lucha cerrada, con Los Santos al acecho y otros equipos que todavía no bajan los brazos como son Bocas del Toro, Herrera y Darién. En el fondo, Veraguas y Colón viven un torneo complicado y están obligados a reaccionar. La competencia entra en su tramo más exigente.

Béisbol Juvenil 2026: partidos del jueves 22 de enero

La acción continúa este jueves desde las 7:00 p.m., con duelos que prometen emociones y pueden ser clave en la clasificación:

  • Coclé vs Chiriquí Occidente, Estadio Glorias Deportivas
  • Colón vs Bocas del Toro, Estadio Calvin Byron
  • Darién vs Chiriquí, Estadio Kenny Serracín
  • Panamá Metro vs Veraguas, Estadio Omar Torrijos
  • Panamá Oeste vs Herrera, Estadio Claudio Nieto
  • Panamá Este vs Los Santos, Estadio Roberto Hernández

El béisbol juvenil sigue encendiendo pasiones en todo el país, con cada jornada aumentando la intensidad del torneo.

