Béisbol Juvenil 2026: resultados del miércoles 21 de enero, grandes palizas, próximos partidos

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 sigue subiendo de intensidad y este miércoles 21 de enero dejó una jornada cargada de ofensiva, resultados amplios y señales claras de cuáles equipos llegan con mayor ritmo competitivo. A medida que avanza el torneo, cada juego empieza a pesar más en la lucha por la clasificación.

Béisbol Juvenil 2026: resultados del miércoles 21 de enero

Panamá Metro fue el gran protagonista de la fecha al imponerse de manera contundente 15 carreras por 3 ante Herrera en el estadio Rod Carew, en un partido donde la ofensiva capitalina marcó diferencias desde temprano. En Changuinola, Bocas del Toro dominó 11-1 a Darién en el estadio Calvin Byron, mostrando solidez tanto en el montículo como a la ofensiva.

En otros encuentros, Coclé venció 6-1 a Chiriquí en el estadio Kenny Serracín, mientras que Panamá Oeste superó 5-1 a Los Santos en el Roberto Hernández. Por su parte, Chiriquí Occidente derrotó 9-1 a Colón en el estadio Glorias Deportivas Baruenses y Veraguas se impuso 9-3 a Panamá Este en el estadio Omar Torrijos, consolidando su buen arranque en el torneo.

SaveClip.App_619911745_18549549430036276_6915135939107963257_n Resultados del miércoles 21 de enero. RPC

Tabla de posiciones: así va la temporada

La tabla del Béisbol Juvenil 2026 comienza a romperse. Panamá Oeste impone su dominio y se perfila como serio aspirante al título, con Coclé pisándole los talones y Panamá Este sosteniéndose entre los primeros, aunque aún debe afirmarse ante rivales directos.

En la zona media, Chiriquí, Chiriquí Occidente y Panamá Metro protagonizan una lucha cerrada, con Los Santos al acecho y otros equipos que todavía no bajan los brazos como son Bocas del Toro, Herrera y Darién. En el fondo, Veraguas y Colón viven un torneo complicado y están obligados a reaccionar. La competencia entra en su tramo más exigente.

SaveClip.App_620461620_18549651631036276_7804298366284626304_n Tabla de posiciones 2026. RPC

Béisbol Juvenil 2026: partidos del jueves 22 de enero

La acción continúa este jueves desde las 7:00 p.m., con duelos que prometen emociones y pueden ser clave en la clasificación:

Coclé vs Chiriquí Occidente , Estadio Glorias Deportivas

, Estadio Glorias Deportivas Colón vs Bocas del Toro , Estadio Calvin Byron

, Estadio Calvin Byron Darién vs Chiriquí , Estadio Kenny Serracín

, Estadio Kenny Serracín Panamá Metro vs Veraguas , Estadio Omar Torrijos

, Estadio Omar Torrijos Panamá Oeste vs Herrera , Estadio Claudio Nieto

, Estadio Claudio Nieto Panamá Este vs Los Santos, Estadio Roberto Hernández

El béisbol juvenil sigue encendiendo pasiones en todo el país, con cada jornada aumentando la intensidad del torneo.