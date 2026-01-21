Béisbol Juvenil 2026 Deportes -  21 de enero de 2026 - 09:24

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del martes 20 de enero, juego de Coclé suspendido y próximos partidos

La jornada del martes 20 de enero del Béisbol Juvenil 2026 dejó partidos apretados, ofensivas oportunas y un juego suspendido por fuertes lluvias en Changuinola

Christopher Perez
Por Christopher Perez

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 siguió su curso este martes con una jornada marcada por juegos cerrados, dominio en momentos clave y una suspensión por lluvia. Panamá Metro volvió a sumar, Chiriquí Occidente mostró poder ofensivo y Herrera respondió fuera de casa, en una fecha que empezó a mover la tabla y calentar la pelea por posiciones.

Béisbol juvenil 2026: resultados del martes 20 de enero

La lluvia fue protagonista temprano en Changuinola, donde el duelo entre Coclé y Bocas del Toro quedó suspendido en el Estadio Calvin Byron. En el Rod Carew, Panamá Metro sacó un triunfo de oficio al imponerse 1-0 a Los Santos, en un partido dominado por el pitcheo y la tensión inning a inning.

En David, Chiriquí defendió su casa con una victoria 4-3 sobre Colón, mientras que Panamá Oeste impuso condiciones en La Chorrera al vencer 6-3 a Veraguas. En Puerto Armuelles, Chiriquí Occidente no dio margen y superó 8-3 a Darién, y en Monagrillo, Herrera resolvió temprano para vencer 3-1 a Panamá Este.

Resultados de la jornada del martes 20 de enero.

Tabla de posiciones: así va la temporada 2026

Tabla de posiciones hasta el martes 20 de enero.

Béisbol Juvenil 2026: juegos para el miércoles 21 de enero

La acción no se detiene y este miércoles promete una cartelera completa, con todos los partidos programados para iniciar a las 7:00 p.m.:

  • Coclé vs Chiriquí – Estadio Kenny Serracín
  • Herrera vs Panamá Metro – Estadio Rod Carew
  • Colón vs Chiriquí Occidente – Estadio Glorias Deportivas Baruenses
  • Panamá Oeste vs Los Santos – Estadio Roberto Hernández
  • Darién vs Bocas del Toro – Estadio Calvin Byron
  • Panamá Este vs Veraguas – Estadio Omar Torrijos

La pelota sigue rodando y cada juego empieza a pesar más en este arranque del Juvenil 2026, donde ganar hoy puede marcar la diferencia mañana.

Partidos para el miércoles 21 de enero.

