Béisbol Juvenil 2026: Resultados del martes 20 de enero, juego de Coclé suspendido y próximos partidos

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 siguió su curso este martes con una jornada marcada por juegos cerrados, dominio en momentos clave y una suspensión por lluvia. Panamá Metro volvió a sumar, Chiriquí Occidente mostró poder ofensivo y Herrera respondió fuera de casa, en una fecha que empezó a mover la tabla y calentar la pelea por posiciones.

También te puede interesar: Béisbol Juvenil 2026: Resultados de partido pendiente, tabla y juegos del martes 20 de enero

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Béisbol juvenil 2026: resultados del martes 20 de enero

La lluvia fue protagonista temprano en Changuinola, donde el duelo entre Coclé y Bocas del Toro quedó suspendido en el Estadio Calvin Byron. En el Rod Carew, Panamá Metro sacó un triunfo de oficio al imponerse 1-0 a Los Santos, en un partido dominado por el pitcheo y la tensión inning a inning.

En David, Chiriquí defendió su casa con una victoria 4-3 sobre Colón, mientras que Panamá Oeste impuso condiciones en La Chorrera al vencer 6-3 a Veraguas. En Puerto Armuelles, Chiriquí Occidente no dio margen y superó 8-3 a Darién, y en Monagrillo, Herrera resolvió temprano para vencer 3-1 a Panamá Este.

SaveClip.App_618628363_18549341134036276_8356616502533490128_n Resultados de la jornada del martes 20 de enero. RPC

Tabla de posiciones: así va la temporada 2026

SaveClip.App_619276416_18508988989078896_7676330259704689238_n Tabla de posiciones hasta el martes 20 de enero. FEDEBEIS

Béisbol Juvenil 2026: juegos para el miércoles 21 de enero

La acción no se detiene y este miércoles promete una cartelera completa, con todos los partidos programados para iniciar a las 7:00 p.m.:

Coclé vs Chiriquí – Estadio Kenny Serracín

– Estadio Kenny Serracín Herrera vs Panamá Metro – Estadio Rod Carew

– Estadio Rod Carew Colón vs Chiriquí Occidente – Estadio Glorias Deportivas Baruenses

– Estadio Glorias Deportivas Baruenses Panamá Oeste vs Los Santos – Estadio Roberto Hernández

– Estadio Roberto Hernández Darién vs Bocas del Toro – Estadio Calvin Byron

– Estadio Calvin Byron Panamá Este vs Veraguas – Estadio Omar Torrijos

La pelota sigue rodando y cada juego empieza a pesar más en este arranque del Juvenil 2026, donde ganar hoy puede marcar la diferencia mañana.