Colón Nacionales -  25 de enero de 2026 - 14:32

SENAN decomisa 30 paquetes de presunta droga en costa de Colón

Unidades del SENAN decomisaron 30 paquetes de presunta sustancia ilícita en Turtle Cay, Colón. En 2026 ya suman 6,708 paquetes incautados.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) decomisaron 30 paquetes de presunta sustancia ilícita en la costa de Turtle Cay, en la provincia de Colón, durante labores de patrullaje y control del tráfico costero e insular.

Según el informe oficial, las unidades aeronavales detectaron un bulto abandonado a orillas de la costa, por lo que de inmediato se coordinó con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, que autorizó la apertura del saco para su verificación.

Al realizar el conteo, se confirmó que en su interior había 30 paquetes rectangulares de color negro, forrados con plástico transparente, los cuales se encontraban dentro de un saco negro con rayas rojas.

La presunta sustancia ilícita fue custodiada y trasladada a la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, donde se llevarán a cabo los trámites correspondientes conforme a la ley.

El SENAN destacó que, en lo que va del año 2026, ha logrado la incautación de 6,708 paquetes de sustancias ilícitas a nivel nacional, como parte de las operaciones permanentes para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

