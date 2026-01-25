Realizan mega simulacro por incendios en Tanara

Los estamentos de seguridad, en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), realizaron un mega simulacro en el sector de Tanara, distrito de Chepo, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar la capacidad de respuesta ante incendios de masa vegetal.

Durante el ejercicio se evaluaron los tiempos de respuesta, los protocolos de actuación y la capacidad operativa de las unidades participantes, como parte de las acciones preventivas que se desarrollan ante la temporada seca.

Estamentos de seguridad y el SENAN reforzaron coordinación de simulacro

Estamentos de seguridad realizan un mega simulacro en Tanara de Chepo, con el objetivo de fortalecer la coordinación, evaluar los tiempos de respuesta y reforzar las capacidades operativas para atender incendios de masa vegetal. @aeronavalpanama pic.twitter.com/yOyPAoeUjB — Telemetro Reporta (@TReporta) January 25, 2026

El simulacro permitió poner a prueba los mecanismos de comunicación, despliegue de recursos y atención de emergencias, con el fin de reforzar la preparación del personal frente a escenarios de incendios forestales que puedan poner en riesgo comunidades y áreas naturales.

Las autoridades destacaron la importancia de este tipo de ejercicios, que buscan optimizar la respuesta conjunta y garantizar una atención más eficiente ante posibles emergencias reales.