SENAFRONT decomisa cerca de 400 sacos de cebolla sin registros en Paso Canoas

SENAFRONT decomisó en Paso Canoas casi 400 sacos de cebolla sin registros legales, procedentes de Costa Rica. La mercancía fue enviada a Aduanas.

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) decomisaron cerca de 400 sacos de cebolla sin registros legales en el sector de Paso Canoas, provincia de Chiriquí, durante un operativo de control fronterizo.

De acuerdo con la información preliminar, la mercancía, de presunto contrabando, procedía de Costa Rica y era transportada en un camión por un ciudadano de 26 años de edad, quien no presentó la documentación requerida para el ingreso del producto al país.

Aduanas inicia investigación por contrabando de cebolla

El cargamento fue remitido a la Autoridad Nacional de Aduanas, donde se realizarán los trámites correspondientes conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos buscan combatir el contrabando agropecuario, proteger la producción nacional y garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y comerciales en las zonas fronterizas.

