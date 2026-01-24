Béisbol Juvenil 2026 Deportes -  24 de enero de 2026 - 08:55

Béisbol Juvenil 2026: partidos del sábado 24 de enero

La jornada sabatina del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 presenta tres enfrentamientos decisivos que pueden influir en la tabla de posiciones.

Béisbol Juvenil 2026
Béisbol Juvenil 2026FEDEBEIS
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La jornada del sábado 24 de enero del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 presenta tres partidos programados para las 7:00 p.m., con duelos que se disputarán de forma simultánea en Metetí, Ciudad de Panamá y Coclé, como parte de la fase regular del torneo.

Béisbol Juvenil 2026: partidos programados para el sábado 24 de enero

Desde las 7:00 p.m. inicia la cadela con grandes enfrentamientos en el Campeonato de Béisbol Juvenil 2026.

  • Darién vs Panamá Oeste

Estadio de Metetí

  • Panamá Metro vs Colón (En vivo por RPC)

Estadio Rod Carew

  • Bocas del Toro vs Chiriquí Occidente

Estadio Glorias Deportivas

Los enfrentamientos se intensifican y nadie quiere quedarse fuera de la ronda de ocho. Los partidos finales serán clave para definir qué equipos siguen firmes en la lucha por el título.

FEDEBEIS....
Partidos programados para el sábado 24 de enero.

Partidos programados para el sábado 24 de enero.

En esta nota:
Seguir leyendo

Béisbol Juvenil 2026: resultados del miércoles 21 de enero, grandes palizas, próximos partidos

Béisbol Juvenil 2026: Resultados del martes 20 de enero, juego de Coclé suspendido y próximos partidos

Béisbol Juvenil 2026: el Rod Carew reabre sus puertas con el duelo entre Metro vs. Los Santos

Recomendadas

Más Noticias