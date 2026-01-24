Béisbol Juvenil 2026: partidos del sábado 24 de enero

Béisbol Juvenil 2026 FEDEBEIS

Por Christopher Perez La jornada del sábado 24 de enero del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 presenta tres partidos programados para las 7:00 p.m., con duelos que se disputarán de forma simultánea en Metetí, Ciudad de Panamá y Coclé, como parte de la fase regular del torneo.

También te puede interesar: Béisbol Juvenil 2026: resultados del jueves 23 de enero, Oeste líder y próximos partidos

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse