Béisbol Juvenil 2026: partidos del sábado 24 de enero

La jornada del sábado 24 de enero del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 presenta tres partidos programados para las 7:00 p.m., con duelos que se disputarán de forma simultánea en Metetí, Ciudad de Panamá y Coclé, como parte de la fase regular del torneo.
Béisbol Juvenil 2026: partidos programados para el sábado 24 de enero
Desde las 7:00 p.m. inicia la cadela con grandes enfrentamientos en el Campeonato de Béisbol Juvenil 2026.
- Darién vs Panamá Oeste
Estadio de Metetí
- Panamá Metro vs Colón (En vivo por RPC)
Estadio Rod Carew
- Bocas del Toro vs Chiriquí Occidente
Estadio Glorias Deportivas
Los enfrentamientos se intensifican y nadie quiere quedarse fuera de la ronda de ocho. Los partidos finales serán clave para definir qué equipos siguen firmes en la lucha por el título.