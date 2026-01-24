MOP anuncia trabajos de tala y poda preventiva que se realizarán en acceso al Puente de las Américas

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que este domingo 25 de enero se estarán desarrollando trabajos de tala y poda de árboles y arbustos en la rampa de acceso de Balboa hacia el Puente de las Américas, específicamente en el lado derecho de la vía, con el objetivo de garantizar la seguridad y el adecuado mantenimiento de la estructura.
MOP: detalles de los trabajos programados
De acuerdo con la entidad, las labores se ejecutarán en horario de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. y forman parte del proyecto denominado “Mantenimiento y Evaluación del Puente de las Américas”. Estos trabajos buscan prevenir riesgos asociados al crecimiento de la vegetación cercana a la vía y a la infraestructura del puente.
Medidas de tránsito y seguridad vial
El área intervenida contará con la señalización preventiva correspondiente y la presencia de personal de seguridad vial. El MOP exhortó a los conductores que transiten por este sector a respetar la señalización colocada y atender las indicaciones del personal en sitio, a fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios.
La institución agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía y ofreció disculpas por los inconvenientes que estas labores puedan ocasionar durante su ejecución.