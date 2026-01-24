MOP anuncia trabajos de tala y poda preventiva que se realizarán en acceso al Puente de las Américas

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) informó que este domingo 25 de enero se estarán desarrollando trabajos de tala y poda de árboles y arbustos en la rampa de acceso de Balboa hacia el Puente de las Américas, específicamente en el lado derecho de la vía, con el objetivo de garantizar la seguridad y el adecuado mantenimiento de la estructura.

MOP: detalles de los trabajos programados

De acuerdo con la entidad, las labores se ejecutarán en horario de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. y forman parte del proyecto denominado “Mantenimiento y Evaluación del Puente de las Américas”. Estos trabajos buscan prevenir riesgos asociados al crecimiento de la vegetación cercana a la vía y a la infraestructura del puente.

Medidas de tránsito y seguridad vial

El área intervenida contará con la señalización preventiva correspondiente y la presencia de personal de seguridad vial. El MOP exhortó a los conductores que transiten por este sector a respetar la señalización colocada y atender las indicaciones del personal en sitio, a fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios.

La institución agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía y ofreció disculpas por los inconvenientes que estas labores puedan ocasionar durante su ejecución.