Cierres por trabajos del MOP en la Cinta Costera III hasta el 24 de enero

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) informó que desde este jueves y hasta el sábado 24 de enero se estarán realizando trabajos de reemplazo de carpeta asfáltica en la Cinta Costera III, como parte del mantenimiento vial en esta importante arteria de la ciudad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2014353345369014303?s=20&partner=&hide_thread=false Desde este jueves hasta el sábado 24 de enero, el @MOPPma estará realizando trabajos de reemplazo de carpeta asfáltica en la Cinta Costera III, desde el Mercado de Mariscos hacia el Maracaná y viceversa, en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. pic.twitter.com/s6aQVelj1l — Telemetro Reporta (@TReporta) January 22, 2026

Las labores se ejecutarán desde el área del Mercado de Mariscos hacia el sector del Maracaná y en sentido contrario, en un horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m.

El MOP recomendó a los conductores tomar las debidas precauciones, utilizar rutas alternas y respetar la señalización y las indicaciones del personal en sitio, a fin de evitar congestionamientos y garantizar la seguridad vial durante la ejecución de los trabajos.

Estas acciones forman parte del plan de mejoramiento y rehabilitación de la red vial, con el objetivo de optimizar la movilidad y prolongar la vida útil de la infraestructura urbana.