MOP inspecciona rehabilitación de la Carretera Panamericana Este

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) informó que el ministro José Luis Andrade, junto a su equipo de trabajo, realizó una gira de inspección técnica al proyecto de Rehabilitación de la Carretera Panamericana Este, como parte del seguimiento a las obras de infraestructura vial que se desarrollan en esta zona del país.

Durante la visita, las autoridades constataron el avance de los trabajos y reafirmaron el compromiso de garantizar vías más seguras y eficientes para los usuarios que transitan por este importante corredor.

MOP inspecciona avances en el puente sobre el río Pacora

El MOP también destacó que continúan las labores de construcción del puente peatonal tipo zarzo sobre el río Pacora, una obra clave para mejorar la seguridad de peatones y comunidades aledañas.

El ministro José Luis Andrade y su equipo de trabajo realizaron gira de inspección técnica al proyecto de Rehabilitación de la Carretera Panamericana Este y continúan los trabajos en el puente peatonal tipo zarzo sobre el río Pacora. — Ministerio de Obras Públicas de Panamá (@MOPPma) January 19, 2026

Este puente permitirá un cruce más seguro, especialmente para residentes y estudiantes de sectores cercanos, reduciendo los riesgos asociados al paso por zonas de alto flujo vehicular.

Supervisión y seguridad vial

El ministro Andrade señaló que estas inspecciones forman parte de las acciones para verificar la calidad de los trabajos, el cumplimiento de los plazos y la aplicación de las normas de seguridad vial, tanto para conductores como para peatones.

El MOP reiteró que mantendrá la supervisión constante de los proyectos en ejecución, con el objetivo de optimizar la conectividad y fortalecer la infraestructura vial en Panamá Este.