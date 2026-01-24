Fallece Agustín Clément, destacado actor y jurado de televisión, a los 53 años

La comunidad artística de Panamá se vistió de luto este viernes tras confirmarse el sensible fallecimiento de Agustín Clément , destacado actor, productor y director teatral. Con apenas 53 años, Clément partió dejando una huella profunda en los escenarios y en el corazón del público que siguió su carrera por más de 30 años de trayectoria .

A lo largo de su carrera, participó en innumerables producciones que definieron una época en el teatro y la televisión local . Hoy, colegas, amigos y seguidores lamentan la pérdida de un creativo incansable y una pieza clave para la cultura en Panamá.

Más allá de su trabajo en la escena teatral, fue un rostro familiar en la televisión nacional, donde participó como jurado en la séptima temporada del programa "Yo Me Llamo".

Desde esta redacción, extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y a toda la comunidad artística en este difícil momento. Paz a su alma.