IFARHU abre becas para estudiantes con discapacidad 2026

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció la apertura de una convocatoria de becas dirigida a estudiantes con discapacidad, la cual estará disponible desde este lunes 26 de enero hasta el próximo 6 de febrero.
IFARHU aclara que la postulación será virtual
El IFARHU informó que el proceso de postulación se realizará exclusivamente de manera virtual, a través del portal oficial www.ifarhu.gob.pa.
Los aspirantes deberán:
- Completar el formulario de inscripción en línea.
- Guardar la contraseña asignada, ya que será necesaria para consultar si fueron preseleccionados.
La entidad hizo un llamado a los interesados a aplicar dentro del periodo establecido, ya que no se aceptarán postulaciones fuera de la fecha indicada.
Requisitos para aplicar a la beca
Básica General y Media
- (Planteles oficiales y particulares)
- Diagnóstico médico emitido por un especialista de:
- Caja de Seguro Social
- Hospital del Niño
- Hospital Santo Tomás
- Hospitales privados o centros de salud
- (Debe tener sello, registro médico y vigencia no mayor a 12 meses)
- O carné de SENADIS
- O certificado escolar del IPHE
- Estar matriculado en el sistema educativo
Universitario – Primer ingreso
- (Universidades oficiales)
- Diagnóstico médico con los requisitos antes mencionados
- O carné de SENADIS
- O certificado del IPHE
- Estar matriculado en el sistema educativo
- Universitario – Continuación de carrera
- (Universidades oficiales)
- Diagnóstico médico vigente
- O carné de SENADIS
- O certificado del IPHE
- Estar matriculado
- Ser estudiante regular, con materias completas según el plan de estudios
Maestría y Doctorado
- (Universidades oficiales)
- Diagnóstico médico vigente
- O carné de SENADIS
- O certificado del IPHE
- Estar matriculado en el sistema educativo
El IFARHU reiteró que esta convocatoria forma parte de su política de inclusión educativa, orientada a garantizar el acceso, permanencia y culminación de estudios de personas con discapacidad en el sistema educativo nacional.