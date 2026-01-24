Panamá Nacionales -  24 de enero de 2026 - 13:37

IFARHU abre becas para estudiantes con discapacidad 2026

IFARHU abrió convocatoria de becas para estudiantes con discapacidad del 26 de enero al 6 de febrero. Aplica en línea y conoce los requisitos.

Noemí Ruíz
El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció la apertura de una convocatoria de becas dirigida a estudiantes con discapacidad, la cual estará disponible desde este lunes 26 de enero hasta el próximo 6 de febrero.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de los niveles de educación primaria, premedia, media, universitaria, maestría y doctorado, que cursen estudios en centros oficiales y cumplan con los requisitos establecidos por la institución.

IFARHU aclara que la postulación será virtual

El IFARHU informó que el proceso de postulación se realizará exclusivamente de manera virtual, a través del portal oficial www.ifarhu.gob.pa.

Los aspirantes deberán:

  • Completar el formulario de inscripción en línea.
  • Guardar la contraseña asignada, ya que será necesaria para consultar si fueron preseleccionados.

La entidad hizo un llamado a los interesados a aplicar dentro del periodo establecido, ya que no se aceptarán postulaciones fuera de la fecha indicada.

Requisitos para aplicar a la beca

Básica General y Media

  • (Planteles oficiales y particulares)
  • Diagnóstico médico emitido por un especialista de:
  • Caja de Seguro Social
  • Hospital del Niño
  • Hospital Santo Tomás
  • Hospitales privados o centros de salud
  • (Debe tener sello, registro médico y vigencia no mayor a 12 meses)
  • O carné de SENADIS
  • O certificado escolar del IPHE
  • Estar matriculado en el sistema educativo

Universitario – Primer ingreso

  • (Universidades oficiales)
  • Diagnóstico médico con los requisitos antes mencionados
  • O carné de SENADIS
  • O certificado del IPHE
  • Estar matriculado en el sistema educativo
  • Universitario – Continuación de carrera
  • (Universidades oficiales)
  • Diagnóstico médico vigente
  • O carné de SENADIS
  • O certificado del IPHE
  • Estar matriculado
  • Ser estudiante regular, con materias completas según el plan de estudios

Maestría y Doctorado

  • (Universidades oficiales)
  • Diagnóstico médico vigente
  • O carné de SENADIS
  • O certificado del IPHE
  • Estar matriculado en el sistema educativo

El IFARHU reiteró que esta convocatoria forma parte de su política de inclusión educativa, orientada a garantizar el acceso, permanencia y culminación de estudios de personas con discapacidad en el sistema educativo nacional.

