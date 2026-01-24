Matrículas UDELAS: estudiantes tendrán 40% de descuento desde el primer semestre de 2026

La política de equiparación del costo de la matrícula con el resto de las universidades públicas del país se mantendrá durante el año 2026, con un descuento del 40%, informó la rectora de la Universidad Especializada de las Américas ( UDELAS ) , Nicolasa Terreros Barrios.

La máxima autoridad universitaria detalló que alrededor de 13 mil estudiantes de carreras de pregrado y grado se beneficiarán con esta rebaja, la cual será aplicable al primer y segundo semestre, así como al período de verano de 2026.

Consejo Administrativo de UDELAS aprueba 40% de descuento en matrícula

Terreros Barrios explicó que el Consejo Administrativo de UDELAS aprobó un esquema de descuentos progresivos, que contempla una reducción adicional del 20% por año. En ese sentido, precisó que para el año académico 2027 el descuento aumentará al 60%, con proyección de incrementarse en los años siguientes, en beneficio del acceso y la permanencia en la educación superior.

La medida fue aprobada de forma unánime, tras un análisis técnico sustentado en los principios de calidad, igualdad, equidad y acceso a la educación universitaria.

No obstante, la rectora aclaró que esta rebaja no aplica para los programas de postgrado, maestrías, doctorados, diplomados ni otros cursos libres, los cuales forman parte de las políticas de autogestión financiera de la institución.