Panamá Nacionales -

Alcaldía de Arraiján presenta propuesta de proyecto para construir en el Mirador del Puente de las Américas

La Alcaldía de Arraiján publicó imágenes del proyecto que se pretende construir en el Mirador del Pacífico, donde antes se encontraba el monumento en homenaje a los 150 años de la presencia china en Panamá y que fue demolido por órdenes de la alcaldesa del distrito, Stefany Peñalba. La comunidad china espera que el gobierno nacional reconstruya el monumento en este punto lo antes posible.