IFARHU publica calendario del tercer pago del PASE-U 2025

Tercer pago del PASE-U IFARHU

Por Noemí Ruíz El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) publicó el calendario oficial del tercer pago del PASE-U 2025, correspondiente a estudiantes vigentes de primaria, premedia y media, el cual se realizará mediante ACH y cheque, según la modalidad asignada a cada beneficiario.

La entidad recordó que este pago está dirigido exclusivamente a estudiantes que cumplen con los requisitos establecidos por el programa, y reiteró la importancia de que los datos académicos estén correctamente registrados y validados por los centros educativos ante el Ministerio de Educación (MEDUCA).

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

Requisitos para cobrar el tercer pago del PASE-U 2025 Al momento de retirar el beneficio, los acudientes deben presentar:

Copia del boletín de notas hasta el tercer trimestre 2025.

Cédula física del estudiante, vigente y en buen estado.

Cédula del acudiente, si el estudiante es menor de edad.

Cumplir con un promedio mínimo de 3.0 en primaria, premedia y media, según el Decreto Ejecutivo No. 1537 del 19 de agosto de 2021.

Si el acudiente no puede asistir

Se deberá enviar a un representante con:

Copias legibles de las cédulas del acudiente, del estudiante y de la persona autorizada.

Nota de autorización. Para futuros pagos, la autorización deberá ser notariada, conforme al artículo 14 del reglamento del programa. Calendario del tercer pago del PASE-U 2025 por región Presiona el nombre de la región y te llevará a los dias y sedes de pago Provincia de Coclé Agencia Regional de Aguadulce

Dirección Provincial de Coclé Provincia de Herrera y Agencia Regional de Ocú Dirección Provincial de Herrera Provincia de Los Santos Dirección Provincial de Los Santos Comarca Emberá-Wounaan y Oficina de Enlace Sambu Cémaco Dirección Comarcal de Embera Wounán Comarca Ngäbe-Buglé Dirección Comarcal de Ngäbe-Buglé