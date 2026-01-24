Panamá Nacionales -  24 de enero de 2026 - 09:42

IFARHU publica calendario del tercer pago del PASE-U 2025

IFARHU anunció el calendario del tercer pago del PASE-U 2025. Conoce requisitos, causales de suspensión y fechas por provincia.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) publicó el calendario oficial del tercer pago del PASE-U 2025, correspondiente a estudiantes vigentes de primaria, premedia y media, el cual se realizará mediante ACH y cheque, según la modalidad asignada a cada beneficiario.

La entidad recordó que este pago está dirigido exclusivamente a estudiantes que cumplen con los requisitos establecidos por el programa, y reiteró la importancia de que los datos académicos estén correctamente registrados y validados por los centros educativos ante el Ministerio de Educación (MEDUCA).

Requisitos para cobrar el tercer pago del PASE-U 2025

  • Al momento de retirar el beneficio, los acudientes deben presentar:
  • Copia del boletín de notas hasta el tercer trimestre 2025.
  • Cédula física del estudiante, vigente y en buen estado.
  • Cédula del acudiente, si el estudiante es menor de edad.
  • Cumplir con un promedio mínimo de 3.0 en primaria, premedia y media, según el Decreto Ejecutivo No. 1537 del 19 de agosto de 2021.
  • Si el acudiente no puede asistir
  • Se deberá enviar a un representante con:
  • Copias legibles de las cédulas del acudiente, del estudiante y de la persona autorizada.
  • Nota de autorización.

Para futuros pagos, la autorización deberá ser notariada, conforme al artículo 14 del reglamento del programa.

Calendario del tercer pago del PASE-U 2025 por región

