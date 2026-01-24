IFARHU publica calendario del tercer pago del PASE-U 2025

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) publicó el calendario oficial del tercer pago del PASE-U 2025, correspondiente a estudiantes vigentes de primaria, premedia y media, el cual se realizará mediante ACH y cheque, según la modalidad asignada a cada beneficiario.
Requisitos para cobrar el tercer pago del PASE-U 2025
- Al momento de retirar el beneficio, los acudientes deben presentar:
- Copia del boletín de notas hasta el tercer trimestre 2025.
- Cédula física del estudiante, vigente y en buen estado.
- Cédula del acudiente, si el estudiante es menor de edad.
- Cumplir con un promedio mínimo de 3.0 en primaria, premedia y media, según el Decreto Ejecutivo No. 1537 del 19 de agosto de 2021.
- Si el acudiente no puede asistir
- Se deberá enviar a un representante con:
- Copias legibles de las cédulas del acudiente, del estudiante y de la persona autorizada.
- Nota de autorización.
Para futuros pagos, la autorización deberá ser notariada, conforme al artículo 14 del reglamento del programa.
Calendario del tercer pago del PASE-U 2025 por región
Presiona el nombre de la región y te llevará a los dias y sedes de pago