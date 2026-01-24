Este domingo regresa el "Casco Peatonal" al centro histórico de la ciudad de Panamá

Este domingo vuelve al Centro Histórico de la ciudad el Casco Peatonal , el primero del verano organizado por la Alcaldía de Panamá, con una variada agenda de actividades culturales, artísticas y gastronómicas para toda la familia.

En la Plaza Catedral se realizarán presentaciones artísticas, DJ en vivo, orquestas y el esperado Callejón del Tamborito, que resaltará las tradiciones folklóricas del país. Todas las actividades se desarrollarán desde las 8:00 de la mañana, en un ambiente familiar, con seguridad y diversión garantizadas.

La Casa de la Municipalidad será escenario de un desfile en pasarela de trajes típicos panameños, además de una exhibición gastronómica que mostrará sabores representativos de la cocina nacional.

Exhibición gastronómica en el Casco Peatonal

Por su parte, el Mercado San Felipe Neri se llenará de sabor con “Sabores del Verano” y un festival de asados BBQ, una propuesta ideal para los amantes de la buena comida.

También se ofrecerán recorridos guiados por las iglesias del Casco Antiguo, desde la Avenida Central hasta la esquina de La Merced, así como la tradicional Feria del Sancocho Panameño.

La jornada incluirá además Recreovía en la Cinta Costera, fomentando el deporte y la convivencia al aire libre. El gran cierre promete ser espectacular, con activaciones en la Playita Las Garzas y la Playa Santo Domingo, ubicadas en el Casco Antiguo.

Las autoridades recuerdan que no está permitido el ingreso de coolers, envases de vidrio ni objetos punzocortantes, como parte de las medidas de seguridad.