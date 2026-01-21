Ministerio Público archiva demanda contra rectora de la UDELAS, Nicolasa Terreros

El Ministerio Público ordenó el archivo definitivo de una demanda interpuesta contra la rectora de la Universidad Especializada de las Américas ( UDELAS ), Nicolasa Terreros Barrios, tras concluir que no existían elementos probatorios que sustentaran la querella presentada por un exfuncionario de la casa de estudios superiores.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución No. 07-2026, emitida por la Procuraduría General de la Nación, en la cual se establece que las actuaciones administrativas realizadas por la UDELAS se ajustaron a la normativa vigente y a las decisiones internas y jurisdiccionales relacionadas con el caso.

Ministerio Público archiva demanda contra la rectora de la UDELAS

De acuerdo con el fallo, el Ministerio Público determinó que la denuncia no constituye un acto doloso, por lo que procedió a desestimar la causa y ordenar su archivo. La resolución señala además que la universidad actuó de manera oportuna para dar cumplimiento a los fallos emitidos por las instancias correspondientes.

Con este pronunciamiento, la Procuraduría General de la Nación descarta cualquier responsabilidad penal por parte de la rectora Nicolasa Terreros Barrios, así como de la institución, reforzando que no hubo irregularidades ni intencionalidad en los procedimientos administrativos cuestionados.

Este fallo representa un nuevo revés legal para el exfuncionario denunciante y ratifica la legalidad de las acciones adoptadas por la UDELAS en el manejo del caso.