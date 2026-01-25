Barcelona vs Real Oviedo: hora y dónde ver EN VIVO LaLiga

El FC Barcelona recibe este domingo al Real Oviedo en el Spotify Camp Nou, en un partido correspondiente a la jornada 21 de LaLiga de España 2025-2026, en un duelo clave para las aspiraciones del conjunto azulgrana en el campeonato.

FC Barcelona enfrenta al Real Oviedo en la jornada 21 de LaLiga 2025-2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaLiga/status/2015442032530215022?s=20&partner=&hide_thread=false ¿Quién se llevará la victoria en el Spotify Camp Nou? ¿Quién será el mejor del partido?



¡Únete a la conversación! — LALIGA (@LaLiga) January 25, 2026

El encuentro está programado para disputarse a las 10:15 de la mañana (hora de Panamá), y será una nueva oportunidad para que el Barcelona haga valer su localía ante un Real Oviedo que buscará dar la sorpresa en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol europeo.

Los aficionados panameños podrán ver el partido EN VIVO a través de la página web de RPC Deportes, plataforma que transmitirá el compromiso para todo el país.

La jornada 21 de LaLiga continúa tomando forma como una fecha decisiva en la lucha por los primeros puestos de la tabla, por lo que este enfrentamiento genera gran expectativa entre los seguidores del fútbol español.