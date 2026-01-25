Este martes inicia el pago de la segunda quincena para servidores públicos

Este martes inicia el pago de la segunda quincena Web

Por Noemí Ruíz Este martes 27 de enero, iniciarán los desembolsos correspondientes a la segunda quincena de enero para los servidores públicos, según el calendario de pago del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los pagos continuarán el miércoles 28 y jueves 29 de enero de 2026.

