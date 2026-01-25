Panamá Nacionales -  25 de enero de 2026 - 09:55

Este martes inicia el pago de la segunda quincena para servidores públicos

Días de pago correspondientes a la segunda quincena de enero de 2026 para los servidores públicos, según el MEF.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Este martes 27 de enero, iniciarán los desembolsos correspondientes a la segunda quincena de enero para los servidores públicos, según el calendario de pago del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los pagos continuarán el miércoles 28 y jueves 29 de enero de 2026.

Fechas de la segunda quincena de enero de 2026

Martes 27 de enero

Recibirán su salario los servidores públicos de:

  • Sistema Penal Acusatorio
  • Ministerio de Educación (MEDUCA)
  • Policía Nacional

Miércoles 28 de enero

Corresponde el pago a los funcionarios de:

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General de la República
  • Presidencia de la República
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Ministerio de Cultura
  • Ministerio de la Mujer
  • Defensoría del Pueblo

Jueves 29 de enero

Cobrarán sus salarios los servidores públicos de:

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
  • Ministerio de Vivienda
  • Ministerio de Desarrollo Social
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas
