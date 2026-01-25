Este martes inicia el pago de la segunda quincena para servidores públicos

Este martes 27 de enero, iniciarán los desembolsos correspondientes a la segunda quincena de enero para los servidores públicos, según el calendario de pago del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Fechas de la segunda quincena de enero de 2026
Martes 27 de enero
Recibirán su salario los servidores públicos de:
- Sistema Penal Acusatorio
- Ministerio de Educación (MEDUCA)
- Policía Nacional
Miércoles 28 de enero
Corresponde el pago a los funcionarios de:
- Asamblea Nacional
- Contraloría General de la República
- Presidencia de la República
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Comercio e Industrias
- Ministerio de Obras Públicas
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Seguridad Pública
- Ministerio de Ambiente
- Ministerio de Cultura
- Ministerio de la Mujer
- Defensoría del Pueblo
Jueves 29 de enero
Cobrarán sus salarios los servidores públicos de:
- Ministerio de Desarrollo Agropecuario
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
- Ministerio de Vivienda
- Ministerio de Desarrollo Social
- Tribunal Administrativo Tributario
- Órgano Judicial
- Procuraduría General de la Nación
- Tribunal Electoral
- Fiscalía General Electoral
- Tribunal de Cuentas
- Fiscalía de Cuentas