Panamá Oeste Nacionales -  25 de enero de 2026 - 16:02

Metro de Panamá anuncia cierre de carriles hacia Panamá Centro

Metro de Panamá informó el cierre de dos carriles de la Carretera Panamericana hacia Panamá Centro hoy y el domingo 1 de febrero, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cierres por el Metro de Panamá 

Cierres por el Metro de Panamá 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Metro de Panamá informó el cierre temporal de dos carriles de la Carretera Panamericana en dirección hacia Panamá Centro, como parte de los trabajos que se desarrollan para el avance de los proyectos de transporte masivo.

De acuerdo con el comunicado oficial, el cierre se aplicará hoy y el domingo 1 de febrero, en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Metro de Panamá anuncia cierre de carriles hacia Panamá Centro

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2015424257463926897&partner=&hide_thread=false

La entidad exhortó a los conductores a tomar las medidas necesarias, planificar sus desplazamientos con anticipación y atender las señalizaciones colocadas en el área, con el fin de minimizar afectaciones en el tráfico vehicular.

El Metro de Panamá agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró que estos trabajos forman parte de los esfuerzos para mejorar la movilidad y el sistema de transporte público del país.

En esta nota:
Seguir leyendo

Metro de Panamá reporta incidencia eléctrica en la Línea 1

Arriban a Panamá helicópteros Black Hawk de EE. UU. para entrenamientos

Aduanas retiene $12,696 a pasajero español en Tocumen por no declarar efectivo

Recomendadas

Más Noticias