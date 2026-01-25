El Metro de Panamá informó el cierre temporal de dos carriles de la Carretera Panamericana en dirección hacia Panamá Centro, como parte de los trabajos que se desarrollan para el avance de los proyectos de transporte masivo.

De acuerdo con el comunicado oficial, el cierre se aplicará hoy y el domingo 1 de febrero, en un horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Metro de Panamá anuncia cierre de carriles hacia Panamá Centro

Cierre de dos carriles de la Carretera Panamericana que dirigen hacia Panamá Centro hoy y el domingo 1 de febrero de 8:00 am a 5:00 pm



Agradecemos su comprensión mientras seguimos avanzando con paso firme hacia un mejor transporte para todos.#MetroInforma… pic.twitter.com/GImZ3Rt6c4 — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) January 25, 2026

La entidad exhortó a los conductores a tomar las medidas necesarias, planificar sus desplazamientos con anticipación y atender las señalizaciones colocadas en el área, con el fin de minimizar afectaciones en el tráfico vehicular.

El Metro de Panamá agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró que estos trabajos forman parte de los esfuerzos para mejorar la movilidad y el sistema de transporte público del país.