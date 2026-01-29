Jubilados y pensionados: CSS paga primera quincena de febrero 2026 la próxima semana

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario del primer pago correspondiente al mes de febrero de 2026 para jubilados y pensionados, tanto para quienes reciben el beneficio mediante transferencia bancaria (ACH) como para aquellos que cobran por cheque.
De acuerdo con la entidad, los pagos se efectuarán de la siguiente manera:
Fechas de pago a jubilados y pensionados – Febrero 2026
ACH (transferencia bancaria / cajeros automáticos):
-
Miércoles 4 de febrero
Pago por cheque:
-
Jueves 5 de febrero
La CSS reiteró el llamado a los beneficiarios a verificar con anticipación su método de pago, respetar las fechas establecidas y acudir únicamente a los puntos autorizados, con el objetivo de evitar contratiempos y aglomeraciones durante las jornadas de desembolso.