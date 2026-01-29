Panamá Nacionales -  29 de enero de 2026 - 10:56

Jubilados y pensionados: CSS paga primera quincena de febrero 2026 la próxima semana

La CSS confirmó las fechas del primer pago de febrero 2026 para jubilados y pensionados. Los beneficiarios podrán retirar su quincena por ACH o Cheque.

Pagos a Jubilados y pensionados

Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario del primer pago correspondiente al mes de febrero de 2026 para jubilados y pensionados, tanto para quienes reciben el beneficio mediante transferencia bancaria (ACH) como para aquellos que cobran por cheque.

De acuerdo con la entidad, los pagos se efectuarán de la siguiente manera:

Fechas de pago a jubilados y pensionados – Febrero 2026

ACH (transferencia bancaria / cajeros automáticos):

  • Miércoles 4 de febrero

Pago por cheque:

  • Jueves 5 de febrero

La CSS reiteró el llamado a los beneficiarios a verificar con anticipación su método de pago, respetar las fechas establecidas y acudir únicamente a los puntos autorizados, con el objetivo de evitar contratiempos y aglomeraciones durante las jornadas de desembolso.

