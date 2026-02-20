Panamá Entretenimiento -  20 de febrero de 2026 - 11:35

Concierto de Dream Theater en Panamá: cuándo es, dónde será y detalles

La banda de metal progresivo Dream Theater se presentará por primera vez en Panamá. Conoce todos los detalles del concierto.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La legendaria banda estadounidense de metal progresivo Dream Theater confirmó su primer concierto en Panamá como parte de su gira “An Evening With Dream Theater”, un espectáculo de larga duración que promete una noche intensa para los fanáticos del género.

El concierto se realizará el martes 14 de abril de 2026 a las 8:00 p.m. en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa, ubicado dentro del Hotel El Panamá.

Dream Theater llega a Panamá: fecha, lugar y todo sobre el concierto

Durante la presentación, la agrupación interpretará en su totalidad Parasomnia, su álbum de estudio más reciente, además de incluir en el repertorio la emblemática obra A Change of Seasons, una de las composiciones más reconocidas dentro de su catálogo musical.

La gira “An Evening With Dream Theater” se caracteriza por ofrecer conciertos extensos, con repertorios que recorren distintas etapas de la banda y una experiencia más completa para los seguidores del metal progresivo.

Entradas ya están a la venta

Los boletos para este esperado concierto ya se encuentran disponibles en línea a través de la plataforma oficial de venta.

Los organizadores recomiendan a los interesados adquirir sus entradas con anticipación debido a la expectativa que ha generado la llegada de la banda al país por primera vez.

