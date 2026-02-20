Concierto de Dream Theater en Panamá: cuándo es, dónde será y detalles

La legendaria banda estadounidense de metal progresivo Dream Theater confirmó su primer concierto en Panamá como parte de su gira “An Evening With Dream Theater”, un espectáculo de larga duración que promete una noche intensa para los fanáticos del género.

El concierto se realizará el martes 14 de abril de 2026 a las 8:00 p.m. en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa, ubicado dentro del Hotel El Panamá.

Durante la presentación, la agrupación interpretará en su totalidad “Parasomnia”, su álbum de estudio más reciente, además de incluir en el repertorio la emblemática obra “A Change of Seasons”, una de las composiciones más reconocidas dentro de su catálogo musical.

We are thrilled to announce our first ever show in Panama on April 14! We can't wait!



— Dream Theater (@dreamtheaternet) January 16, 2026

La gira “An Evening With Dream Theater” se caracteriza por ofrecer conciertos extensos, con repertorios que recorren distintas etapas de la banda y una experiencia más completa para los seguidores del metal progresivo.

Entradas ya están a la venta

Los boletos para este esperado concierto ya se encuentran disponibles en línea a través de la plataforma oficial de venta.

Los organizadores recomiendan a los interesados adquirir sus entradas con anticipación debido a la expectativa que ha generado la llegada de la banda al país por primera vez.