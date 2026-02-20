MiAmbiente atiende rescate de gallineta morada con lesión en un ala en Panamá Norte

Un ejemplar de gallineta morada (Porphyrio martinica), que presentaba dificultades motoras en una de sus alas, fue rescatado por residentes y trabajadores de mantenimiento de la comunidad de Green City, luego de detectar que el ave no podía emprender el vuelo.

De inmediato, los colaboradores establecieron contacto con personal del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), de la Regional de Panamá Norte, para evaluar la condición del animal.

Tras una evaluación preliminar, se procedió a asegurar al ave procurando minimizar su nivel de estrés. Posteriormente, fue trasladada a la clínica veterinaria ubicada en el Parque Nacional Camino de Cruces, donde actualmente permanece bajo observación para determinar el alcance de la lesión en el ala e iniciar su proceso de rehabilitación.

Francisco Antonio Abre, jefe de la Sección de Áreas Protegidas y Biodiversidad de MiAmbiente en Panamá Norte, destacó que la rápida acción de los trabajadores de mantenimiento de Green City fue fundamental, especialmente por realizar el llamado oportuno a las autoridades competentes.

Por su parte, Pedro Garay, director regional de la entidad, reiteró a la población que, ante el hallazgo de fauna silvestre herida o fuera de su entorno, se debe evitar el contacto directo y comunicarse con las autoridades correspondientes para garantizar un manejo seguro y profesional de estas especies.