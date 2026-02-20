Detienen a funcionario por peculado en proyecto de cacao en Panamá

La Policía Nacional de Panamá y el Ministerio Público de Panamá realizaron el Operativo Vértice, que dejó como resultado la aprehensión de tres personas, entre ellas un funcionario vinculado a instituciones del Estado como la Contraloría General de la República y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

La acción policial se desarrolló de manera simultánea en las provincias de Los Santos, Panamá Oeste y San Miguelito, como parte de una investigación relacionada con presuntos delitos contra la administración pública.

Operativo Vértice: capturan a funcionario por presunto peculado

De acuerdo con la información oficial, las diligencias se originan tras detectar una lesión patrimonial que supera los B/.650 mil, en perjuicio del Instituto de Seguro Agropecuario.

El caso está vinculado a un proyecto de reforestación y desarrollo de plantas de cacao, en el que se habrían detectado irregularidades en el manejo de fondos públicos.

Autoridades continúan con las investigaciones

Las autoridades indicaron que los aprehendidos serán puestos a órdenes del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial correspondiente, mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades dentro del presunto esquema de peculado.

El Operativo Vértice forma parte de las acciones coordinadas entre los organismos de seguridad y justicia para combatir delitos que afectan los recursos del Estado.