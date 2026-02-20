Detienen en España a líder de Los Shottas buscado por Colombia

La Policía Nacional de España detuvo este viernes en la ciudad de Getafe a uno de los principales líderes de la organización criminal conocida como Los Shottas, considerado un fugitivo de alta peligrosidad y buscado por las autoridades de Colombia.

Según informaron las autoridades españolas en un comunicado oficial, el detenido cuenta con una trayectoria criminal de aproximadamente 17 años y enfrenta señalamientos por delitos graves, entre ellos homicidio, secuestro, extorsión, trata de personas, falsedad documental, inmigración ilegal y narcotráfico.

Operaba en una de las zonas más conflictivas del Pacífico colombiano

El sospechoso era identificado como uno de los coordinadores de las actividades delictivas de Los Shottas, una de las principales bandas que operan en Buenaventura, considerada la ciudad portuaria más importante del Pacífico colombiano.

Esta organización criminal es señalada de controlar rutas de contrabando y narcotráfico, además de estar vinculada a múltiples asesinatos y casos de extorsión en la zona.

Preparan proceso de extradición

Las autoridades españolas indicaron que la captura se produjo tras labores de inteligencia que permitieron ubicar al fugitivo en territorio español. El detenido fue puesto a disposición judicial mientras se avanza en los trámites correspondientes para su extradición a Colombia, donde es requerido por la justicia.

