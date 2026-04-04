Vehículo con 8 personas se vuelca en Chiriquí en la Panamericana

Un vehículo en el que viajaban ocho personas, entre ellas tres menores de edad, se volcó en la vía Panamericana, a la altura de Juay, generando una rápida respuesta de las autoridades.
Hasta el momento, no se han detallado las condiciones de salud de los afectados.
Accidente en plena Semana Santa
El hecho se registra en medio del alto flujo vehicular por el asueto de Semana Santa, periodo en el que aumentan los desplazamientos hacia el interior del país.
Las autoridades reiteran a los conductores:
- Manejar con precaución
- Respetar los límites de velocidad
- Evitar maniobras riesgosas
- Revisar el estado del vehículo antes de viajar
Seguridad en carretera
Este tipo de incidentes refuerza la importancia de mantener medidas de seguridad vial, especialmente durante temporadas de alta movilidad en Panamá.