Vehículo con 8 personas se vuelca en Chiriquí en la Panamericana

Un vehículo en el que viajaban ocho personas, entre ellas tres menores de edad, se volcó en la vía Panamericana, a la altura de Juay, generando una rápida respuesta de las autoridades.

Agentes del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) acudieron al lugar del accidente y lograron rescatar a todos los ocupantes del vehículo.

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Hasta el momento, no se han detallado las condiciones de salud de los afectados.

Accidente en plena Semana Santa

El hecho se registra en medio del alto flujo vehicular por el asueto de Semana Santa, periodo en el que aumentan los desplazamientos hacia el interior del país.

Las autoridades reiteran a los conductores:

Manejar con precaución

Respetar los límites de velocidad

Evitar maniobras riesgosas

Revisar el estado del vehículo antes de viajar

Seguridad en carretera

Este tipo de incidentes refuerza la importancia de mantener medidas de seguridad vial, especialmente durante temporadas de alta movilidad en Panamá.