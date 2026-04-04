Papa León XIV carga la cruz y revive tradición del viacrucis

El Papa León XIV protagonizó este Viernes Santo un hecho histórico al recuperar la tradición de portar la cruz durante todas las estaciones del viacrucis en el Coliseo de Roma, un gesto que no se realizaba desde 1994.

La última vez que un pontífice cargó la cruz durante todo el recorrido fue durante el papado de Juan Pablo II.

Con esta decisión, León XIV retoma una de las prácticas más simbólicas del viacrucis, reforzando el sentido de sacrificio y cercanía con los fieles.

Más de 30 mil fieles en una ceremonia solemne

El evento reunió a más de 30,000 personas en los alrededores del Coliseo, donde el Papa presidió por primera vez esta ceremonia en su pontificado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2040227366178337084?s=20&partner=&hide_thread=false El papa León XIV recuperó este Viernes Santo la tradición de portar la cruz durante todas las estaciones del viacrucis en el Coliseo, un gesto que no se veía desde 1994, ante miles de fieles congregados en los alrededores para presenciar una de las ceremonias más vistosas de la… pic.twitter.com/uP1KxFwD2O — Telemetro Reporta (@TReporta) April 4, 2026

El viacrucis, que recorre las catorce estaciones del camino de Jesús hacia la crucifixión, se desarrolló en un ambiente de silencio, iluminado por velas y marcado por meditaciones centradas en la guerra y los abusos de poder.

Recorrido entre el Coliseo y los Foros Romanos

La ceremonia inició dentro del Anfiteatro Flavio, símbolo del martirio de los primeros cristianos, y continuó hacia los Foros Romanos.

El Papa, vestido con muceta y estola roja, caminó durante más de una hora cargando la cruz de madera, acompañado por fieles y una comitiva religiosa.

Un mensaje en medio de tensiones globales

Durante las meditaciones, el pontífice hizo un llamado contra la guerra y los abusos de poder, en un contexto internacional marcado por conflictos y crisis humanitarias.

La decisión de León XIV de cargar la cruz durante todo el viacrucis no solo revive una tradición, sino que también envía un mensaje de humildad, sacrificio y liderazgo espiritual en tiempos complejos.