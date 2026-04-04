Panamá Nacionales -  4 de abril de 2026 - 11:12

Inversión de carriles por retorno de Semana Santa: horarios y tramos hacia la capital

Conoce los horarios y tramos de la inversión de carriles por el retorno de Semana Santa hacia la Ciudad de Panamá.

Operativo de inversión de carriles

Operativo de inversión de carriles

Policía Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional mantiene activo el operativo de inversión de carriles en la vía Panamericana, como parte del plan de retorno hacia la Ciudad de Panamá durante el asueto de Semana Santa.

¿Dónde será la inversión de carriles?

El operativo de retorno hacia la capital se desarrollará en los siguientes puntos:

  • Desde Las Uvas de San Carlos hasta Loma Campana
  • Extensión desde El Nazareno de La Chorrera

Estas medidas buscan agilizar el flujo vehicular ante el alto volumen de conductores que regresan del interior del país.

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Horarios del operativo

Las autoridades informaron que la inversión de carriles se realizará en dos fases:

  • Primera fase:

    7:00 a.m. a 6:00 p.m.

    Las Uvas de San Carlos – Sajalice de Capira

  • Segunda fase:

    7:00 a.m. a 6:00 p.m.

(Se aplicará según la necesidad del tráfico vehicular.)

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Operativo inició desde el 2 de abril

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito anunció que estas acciones comenzaron el jueves 2 de abril, con el objetivo de facilitar tanto la salida hacia el interior como el retorno a la capital.

Recomendaciones a conductores

Las autoridades reiteran a los conductores:

  • Respetar las señales y conos de tránsito
  • Seguir instrucciones de los agentes
  • Evitar exceso de velocidad
  • Planificar su viaje con tiempo

El operativo forma parte de las estrategias de seguridad vial implementadas durante Semana Santa, uno de los periodos con mayor movilización de personas en el país.

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