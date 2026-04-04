Inversión de carriles por retorno de Semana Santa: horarios y tramos hacia la capital

La Policía Nacional mantiene activo el operativo de inversión de carriles en la vía Panamericana, como parte del plan de retorno hacia la Ciudad de Panamá durante el asueto de Semana Santa.

El operativo de retorno hacia la capital se desarrollará en los siguientes puntos:

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Desde Las Uvas de San Carlos hasta Loma Campana

Extensión desde El Nazareno de La Chorrera

Estas medidas buscan agilizar el flujo vehicular ante el alto volumen de conductores que regresan del interior del país.

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Horarios del operativo

Las autoridades informaron que la inversión de carriles se realizará en dos fases:

Primera fase: 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Las Uvas de San Carlos – Sajalice de Capira

Segunda fase: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

(Se aplicará según la necesidad del tráfico vehicular.)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2040440572335243544?s=20&partner=&hide_thread=false La @policiadepanama informó que en el marco de las actividades de Semana Santa, este sábado se mantiene el operativo de inversión de carriles en la vía Panamericana, según la necesidad de movilidad, para mantener el tráfico fluido hacia el interior del país y de retorno hacia la… pic.twitter.com/zwi4KyIRDF — Telemetro Reporta (@TReporta) April 4, 2026

Operativo inició desde el 2 de abril

La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito anunció que estas acciones comenzaron el jueves 2 de abril, con el objetivo de facilitar tanto la salida hacia el interior como el retorno a la capital.

Recomendaciones a conductores

Las autoridades reiteran a los conductores:

Respetar las señales y conos de tránsito

Seguir instrucciones de los agentes

Evitar exceso de velocidad

Planificar su viaje con tiempo

El operativo forma parte de las estrategias de seguridad vial implementadas durante Semana Santa, uno de los periodos con mayor movilización de personas en el país.