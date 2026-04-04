Inversión de carriles por retorno de Semana Santa: horarios y tramos hacia la capital

La Policía Nacional mantiene activo el operativo de inversión de carriles en la vía Panamericana, como parte del plan de retorno hacia la Ciudad de Panamá durante el asueto de Semana Santa.
- Desde Las Uvas de San Carlos hasta Loma Campana
- Extensión desde El Nazareno de La Chorrera
Estas medidas buscan agilizar el flujo vehicular ante el alto volumen de conductores que regresan del interior del país.
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Horarios del operativo
Las autoridades informaron que la inversión de carriles se realizará en dos fases:
- Primera fase:
7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Las Uvas de San Carlos – Sajalice de Capira
- Segunda fase:
7:00 a.m. a 6:00 p.m.
(Se aplicará según la necesidad del tráfico vehicular.)
Operativo inició desde el 2 de abril
La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito anunció que estas acciones comenzaron el jueves 2 de abril, con el objetivo de facilitar tanto la salida hacia el interior como el retorno a la capital.
Recomendaciones a conductores
Las autoridades reiteran a los conductores:
- Respetar las señales y conos de tránsito
- Seguir instrucciones de los agentes
- Evitar exceso de velocidad
- Planificar su viaje con tiempo
El operativo forma parte de las estrategias de seguridad vial implementadas durante Semana Santa, uno de los periodos con mayor movilización de personas en el país.