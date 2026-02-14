MiAmbiente investiga: Encuentran tres mantarrayas sin vida en playa de Punta Chame

Tres mantarrayas sin vida fueron encontradas en la playa de Punta Chame, lo que activó la intervención de guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) para atender la situación.

La entidad informó que el personal técnico aplicó los protocolos establecidos para este tipo de eventos, con el objetivo de garantizar el manejo adecuado de los ejemplares y prevenir riesgos ambientales o sanitarios.

MiAmbiente reitera llamado a la población

MiAmbiente reiteró a la ciudadanía la importancia de no manipular fauna silvestre, especialmente cuando se trata de animales encontrados sin vida o en condiciones vulnerables.

La institución recordó que cualquier hallazgo debe ser reportado de inmediato a las autoridades competentes para permitir la evaluación técnica del caso y determinar las causas del evento.

Protección de la vida silvestre

Las autoridades ambientales destacaron que la colaboración ciudadana es clave para la protección de los ecosistemas marinos y para facilitar las investigaciones relacionadas con la fauna.

Además, señalaron que la manipulación indebida puede representar riesgos para las personas y afectar los procesos científicos que permiten conocer el estado de las especies.