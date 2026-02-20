Allanamiento en San Miguel termina con muerte de hombre de 64 años

Un hombre de 64 años falleció durante un operativo de allanamiento realizado el pasado 19 de febrero en el sector de San Miguel, sector de San Miguel un hecho que ha generado cuestionamientos por parte de sus familiares y una respuesta oficial de la Policía Nacional de Panamá.

De acuerdo con la esposa del fallecido, las unidades policiales ingresaron a la residencia sin mostrar una orden de allanamiento. Según su relato, el hombre sufrió un ataque en medio del procedimiento, situación que posteriormente derivó en su muerte.

Familiares denuncian que no pudieron auxiliarlo

Los familiares del hombre aseguraron que durante el operativo no se les permitió asistirlo cuando comenzó a presentar complicaciones de salud. Señalan que su esposa y sus hijas intentaron ayudarlo, pero, según su versión, las unidades lo impidieron en ese momento.

Además, indicaron que en el allanamiento no se encontraron sustancias ilícitas, lo que ha incrementado las dudas de la familia sobre el procedimiento realizado por las autoridades.

Policía asegura que se aplicaron los protocolos

Por su parte, la Policía Nacional informó que durante el operativo se actuó conforme a los protocolos establecidos. La institución explicó que uno de los agentes, un sargento con conocimientos en primeros auxilios, brindó asistencia al hombre cuando comenzó a presentar problemas de salud.

Según la versión policial, los familiares insistieron en trasladarlo por sus propios medios hacia un centro médico. No obstante, al llegar al hospital, el hombre ya no presentaba signos vitales.

Caso de allanamiento en San Miguel podría ser investigado

Tras lo ocurrido, se espera que las autoridades correspondientes determinen las circunstancias del hecho y verifiquen si el procedimiento se realizó conforme a la normativa vigente, mientras la familia mantiene sus cuestionamientos sobre lo sucedido durante el allanamiento.