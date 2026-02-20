Béisbol Juvenil 2026: Metro y Coclé se juegan su última oportunidad hacia la final

El 57° Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 entra en su etapa más crítica este viernes 20 de febrero. Las novenas de Panamá Metro y Coclé se encuentran contra la pared y necesitan una victoria urgente para mantenerse en la contienda, ya que una derrota los eliminaría, mientras que sus rivales están a solo un paso de la Gran Final.
Béisbol Juvenil 2026: partidos del viernes 20 de febrero
La acción en el diamante se reanuda a las 7:00 p.m. con encuentros que definirán el rumbo del torneo nacional, donde se han designado los siguientes escenarios:
Panamá Oeste vs. Panamá Metro: Se medirán en el Estadio Rod Carew, con el derecho Cristian Navarro por Metro y el zurdo Joshua Martínez por Oeste.
Coclé vs. Chiriquí: Chocarán en el Estadio Kenny Serracín, contando con el derecho Dereck Gómez por la visita y el derecho Anthony Ortega por los locales.
Estos enfrentamientos representan la última oportunidad para los equipos que se encuentran en desventaja de forzar la extensión de sus respectivas llaves semifinales.
El camino obligatorio para la remontada en el Béisbol Juvenil 2026
Actualmente, Panamá Oeste y Chiriquí dominan sus series y se encuentran a una sola victoria de asegurar su boleto a la Gran Final. Para Metro y Coclé, el panorama es sumamente exigente, no solo deben ganar el juego de esta noche, sino que están obligados a barrer los próximos dos encuentros adicionales para lograr la remontada definitiva.
Tras el receso de los últimos días, los cuerpos técnicos han podido recuperar a sus mejores brazos, garantizando un espectáculo de alto nivel para la fanaticada que se espera llene los estadios.