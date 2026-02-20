Béisbol Juvenil 2026: Metro y Coclé se juegan su última oportunidad hacia la final

El 57° Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 entra en su etapa más crítica este viernes 20 de febrero. Las novenas de Panamá Metro y Coclé se encuentran contra la pared y necesitan una victoria urgente para mantenerse en la contienda, ya que una derrota los eliminaría, mientras que sus rivales están a solo un paso de la Gran Final.

Béisbol Juvenil 2026: partidos del viernes 20 de febrero

La acción en el diamante se reanuda a las 7:00 p.m. con encuentros que definirán el rumbo del torneo nacional, donde se han designado los siguientes escenarios:

Panamá Oeste vs. Panamá Metro: Se medirán en el Estadio Rod Carew , con el derecho Cristian Navarro por Metro y el zurdo Joshua Martínez por Oeste.

Coclé vs. Chiriquí: Chocarán en el Estadio Kenny Serracín, contando con el derecho Dereck Gómez por la visita y el derecho Anthony Ortega por los locales.

Estos enfrentamientos representan la última oportunidad para los equipos que se encuentran en desventaja de forzar la extensión de sus respectivas llaves semifinales.

SaveClip.App_637755491_18516933994078896_5069336415457394238_n Lanzadores que abrirán la jornada del viernes 20 de febrero. FEDEBEIS

El camino obligatorio para la remontada en el Béisbol Juvenil 2026

Actualmente, Panamá Oeste y Chiriquí dominan sus series y se encuentran a una sola victoria de asegurar su boleto a la Gran Final. Para Metro y Coclé, el panorama es sumamente exigente, no solo deben ganar el juego de esta noche, sino que están obligados a barrer los próximos dos encuentros adicionales para lograr la remontada definitiva.

Tras el receso de los últimos días, los cuerpos técnicos han podido recuperar a sus mejores brazos, garantizando un espectáculo de alto nivel para la fanaticada que se espera llene los estadios.