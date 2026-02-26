MINSA activa vigilancia por conducta suicida en Panamá: estas son las señales de alerta

El Ministerio de Salud (MINSA) activó un sistema de vigilancia de conducta suicida, una iniciativa que busca fortalecer la atención oportuna en salud mental y mejorar el monitoreo de los casos a nivel nacional.
Según explicó David Sanjur, jefe nacional de Salud Mental del MINSA, esta medida responde a la necesidad de tratar este tema como una prioridad de salud pública en el país.
MINSA alerta sobre señales de conducta suicida y activa vigilancia
De acuerdo con las autoridades, el sistema permitirá contar con datos actualizados sobre intentos de suicidio y lesiones autoinfligidas, lo que facilitará un seguimiento más detallado de la situación.
La plataforma integrará información del MINSA, la Caja de Seguro Social (CSS) y prestadores de salud del sector privado.
Señales de alerta que la población debe identificar
El especialista también destacó algunas conductas que pueden indicar riesgo suicida y que la población debe tomar en cuenta:
- Aislamiento de la familia o del entorno cercano.
- Consumo frecuente de alcohol o cigarrillo.
- Conductas de riesgo, como conducir a exceso de velocidad de forma recurrente.
- Expresiones como: “ya no quiero seguir”, “estoy cansado” o “la vida es muy difícil para mí”.
Ante estas señales, las autoridades recomiendan buscar ayuda profesional y acudir a centros de salud, así como mantener el acompañamiento de familiares o personas cercanas.
El MINSA reiteró que la detección temprana y la atención oportuna pueden marcar la diferencia para salvar vidas y fortalecer la salud mental en el país.