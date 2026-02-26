Panamá Nacionales -  26 de febrero de 2026 - 08:32

MINSA activa vigilancia por conducta suicida en Panamá: estas son las señales de alerta

El MINSA activó un sistema de vigilancia de conducta suicida en Panamá. Autoridades explican las señales de alerta y la importancia de buscar ayuda a tiempo.

Noemí Ruíz
El Ministerio de Salud (MINSA) activó un sistema de vigilancia de conducta suicida, una iniciativa que busca fortalecer la atención oportuna en salud mental y mejorar el monitoreo de los casos a nivel nacional.

Según explicó David Sanjur, jefe nacional de Salud Mental del MINSA, esta medida responde a la necesidad de tratar este tema como una prioridad de salud pública en el país.

“El MINSA reconoce la conducta de riesgo suicida como un tema priorizado para la salud pública nacional, y crea el sistema de vigilancia, que implicará una notificación individual obligatoria, lo cual permitirá una atención en salud mental oportuna y tratamiento a las personas que acuden a las instalaciones”, indicó. “El MINSA reconoce la conducta de riesgo suicida como un tema priorizado para la salud pública nacional, y crea el sistema de vigilancia, que implicará una notificación individual obligatoria, lo cual permitirá una atención en salud mental oportuna y tratamiento a las personas que acuden a las instalaciones”, indicó.

MINSA alerta sobre señales de conducta suicida y activa vigilancia

De acuerdo con las autoridades, el sistema permitirá contar con datos actualizados sobre intentos de suicidio y lesiones autoinfligidas, lo que facilitará un seguimiento más detallado de la situación.

La plataforma integrará información del MINSA, la Caja de Seguro Social (CSS) y prestadores de salud del sector privado.

“Tenemos datos actuales sobre los intentos y las lesiones autoinfligidas, es decir, que podemos monitorear de manera segmentada y vamos a poder sumar la data del MINSA, CSS y prestadores del sector privado”, explicó Sanjur. “Tenemos datos actuales sobre los intentos y las lesiones autoinfligidas, es decir, que podemos monitorear de manera segmentada y vamos a poder sumar la data del MINSA, CSS y prestadores del sector privado”, explicó Sanjur.

Señales de alerta que la población debe identificar

El especialista también destacó algunas conductas que pueden indicar riesgo suicida y que la población debe tomar en cuenta:

  • Aislamiento de la familia o del entorno cercano.
  • Consumo frecuente de alcohol o cigarrillo.
  • Conductas de riesgo, como conducir a exceso de velocidad de forma recurrente.
  • Expresiones como: “ya no quiero seguir”, “estoy cansado” o “la vida es muy difícil para mí”.

Ante estas señales, las autoridades recomiendan buscar ayuda profesional y acudir a centros de salud, así como mantener el acompañamiento de familiares o personas cercanas.

El MINSA reiteró que la detección temprana y la atención oportuna pueden marcar la diferencia para salvar vidas y fortalecer la salud mental en el país.

