Colombia Nacionales -  26 de febrero de 2026 - 10:21

Capturan a dos panameños tras decomiso de 801 kilos de marihuana en Colombia

La Armada de Colombia incautó 801 kilogramos de marihuana en Buenaventura. La droga era transportada por dos ciudadanos panameños, según autoridades.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Armada de Colombia informó sobre la incautación de 801 kilogramos de marihuana durante un operativo realizado en la región de Buenaventura, en el litoral pacífico de Colombia. De acuerdo con las autoridades, la sustancia ilícita era transportada por dos ciudadanos panameños, quienes fueron detenidos en el marco de la operación.

Operativo contra el narcotráfico en el Pacífico colombiano

La incautación se realizó como parte de las acciones que mantienen las fuerzas de seguridad para combatir el tráfico de drogas en rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales.

Las autoridades colombianas indicaron que este tipo de operaciones buscan frenar el traslado de sustancias ilícitas desde zonas costeras hacia otros países.

Autoridades continúan con investigaciones

Tras el decomiso, los detenidos y la droga incautada quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para determinar la procedencia del cargamento y su destino final. Los operativos en el Pacífico colombiano forman parte de la estrategia de control marítimo que mantiene la Armada en esa región.

