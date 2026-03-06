INADEH abre inscripciones para cursos gratuitos en Plaza Las Américas

La Alcaldía de Panamá, en conjunto con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), abrió las inscripciones para una serie de talleres que se dictarán durante el mes de marzo.
INADEH abre inscripciones para talleres en Plaza Las Américas: Cursos disponibles
Entre los talleres disponibles se encuentran:
- Peinados
- Uñas acrílicas
- Ofimática
- Corte de cabello
Estas capacitaciones buscan fortalecer las habilidades de los participantes y ofrecer herramientas que puedan ayudarles a emprender o mejorar sus oportunidades laborales.
Cómo inscribirse
Las personas interesadas en participar en los talleres pueden realizar su inscripción a través de los siguientes canales:
- Teléfono: 506-9625
- Correo electrónico: [email protected]
Las autoridades recomiendan a los interesados registrarse con anticipación, ya que los cupos para los cursos suelen ser limitados.