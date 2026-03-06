INADEH abre inscripciones para cursos gratuitos en Plaza Las Américas

La Alcaldía de Panamá, en conjunto con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ) , abrió las inscripciones para una serie de talleres que se dictarán durante el mes de marzo.

Los cursos se impartirán en el tercer piso de la Plaza Las Américas, con el objetivo de brindar oportunidades de capacitación a personas interesadas en adquirir nuevas habilidades.

INADEH abre inscripciones para talleres en Plaza Las Américas: Cursos disponibles

Entre los talleres disponibles se encuentran:

Peinados

Uñas acrílicas

Ofimática

Corte de cabello

Estas capacitaciones buscan fortalecer las habilidades de los participantes y ofrecer herramientas que puedan ayudarles a emprender o mejorar sus oportunidades laborales.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas en participar en los talleres pueden realizar su inscripción a través de los siguientes canales:

Las autoridades recomiendan a los interesados registrarse con anticipación, ya que los cupos para los cursos suelen ser limitados.